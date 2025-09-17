Боби Георгиев и Катар завършиха с историческа победа на Мондиал 2025

Мъжкият национален отбор на Катар завършиха участието си на Световното първенство във Филипините с историческа първа победа на такъв форум. Катарските волейболисти обърнаха и се наложиха над Румъния с 3:1 (20:25, 25:23, 25:20, 25:22) в последния си среща в Група В на турнира, играна рано тази сутрин пред само около 300 зрители в зала "Смарт Аранета Колизеум" в Кезон Сити.

Двата тима вече бяха отпаднали от по-нататъшно участие на Мондиал 2025 и мачът беше единствено за чест и престиж. Така Катар завърши на 3-о място в крайното класиране в групата с 1 победа, 2 загуби и 3 точки, докато Румъния остана на последната 4-а позиция без победа и без спечелена точка.

Натурализираният български разпределител Борислав Георгиев игра цял мач за Катар и завърши с 2 аса за успеха.

Най-резултатен за катарците пък стана Юсеф Углаф с 15 точки, а Белал Абунабот (5 блока!) и Ибрахим Ибрахим (2 блока и 3 аса) се отчетоха с още 13 и 12 точки за победата.

От друга страна Даниел Кицигой, който е син на бившата българска национал Радостина Кицигой, стана най-резултатен за Румъния с 16 точки (4 блока), докато Рарес Балеан приключи с 15 точки (1 ас), но и това не помогна за успеха.

Снимки: en.volleyballworld.com