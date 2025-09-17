Популярни
  Томас Франк: Трябва да се научим да се радваме на всяка победа

Томас Франк: Трябва да се научим да се радваме на всяка победа

  17 сеп 2025 | 07:07
Томас Франк: Трябва да се научим да се радваме на всяка победа

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк коментира победата над Виляреал в мач от първия кръг на Шампионската лига. "Шпорите" стигнаха до успеха с автогол на противниковия вратар Луиш Жуниор.

„Трябва да се научим да се радваме на всяка победа, да оценяваме всяка една от тях по достойнство. Мисля, че днес на терена показахме много добри неща. Защитавахме се добре и не позволихме на съперника да направи много", сподели Франк.

Вратарска грешка донесе успех на Тотнъм
Вратарска грешка донесе успех на Тотнъм

"В атака не бяхме в най-добрата си форма. През второто полувреме определено имаше период, в който момчетата сякаш решиха да оставят Виляреал да поиграе и да видят какво ще се получи. Като цяло беше много равностоен мач, в който ние се оказахме малко по-добри“, добави наставникът на английския тим.

Двубоят в Лондон не беше особено зрелищен, като двата отбора оптравиха общо един точен удар.

