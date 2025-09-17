Популярни
Треньорът на Карабах: Не се пречупихме и постигнахме нещо голямо

  • 17 сеп 2025 | 05:44
  • 1714
  • 0

Историческата първа победа на Карабах в Шампионската лига донесе огромно удовлетворение на старши треньора на тима Гурбан Гурбанов. Азерите направиха обрат от 0:2 до 3:2 срещу Бенфика в Лисабон и впечатлиха със смелата си игра.

„На първо място, поздравявам моите момчета. С добра игра те постигнаха великолепна победа. Това беше мач, в който можехме и да загубим. Предимството беше на страната на съперника. Още в началото на срещата изоставахме с два гола. Да се върнем в мача не изглеждаше никак лесно. Но момчетата вярваха, не се пречупиха и успяха да върнат един гол, който ни помогна да спечелим", заяви Гурбанов.

„Нашата победа не означава, че Бенфика е слаб отбор. Изобщо не е така. Бенфика работеше много добре с топката, играе тактически грамотно. И вчера казах, че на футболистите ще им бъде трудно, но и желанието ще е голямо. За щастие, постигнахме голяма победа. За първи път в историята както на азербайджанския футбол, така и на нашия клуб, печелим мач в основната фаза на Шампионската лига", подчерта опитният специалист.

„Просто от самото начало казах на момчетата, че трябва да се наслаждават на този мач – това е Шампионската лига. Казах им, че трябва да бъдем по-смели. Във всяка ситуация трябва да се опитваме да намерим своята игра и да я покажем. Да, казах, че ще има грешки, ще има и загубени топки. Защото срещу нас има по-класен отбор. Момчетата го приеха. Явно днес ни е било писано да победим и го постигнахме“, добави Гурбанов.

Снимки: Imago

