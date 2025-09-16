Искаш да гледаш Матей Казийски? Локомотив Авиа пусна абонаментни карти срещу 100 лева

Вицешампионът на България Локомотив Авиа (Пловдив), за който през новия сезон в efbet Супер Волей ще играе Матей Казийски, пусна абонаметни карти за новия сезон 2025/2026.

Готови ли сте за новия волейболен сезон?

Време е да заемете своето място в залата и да бъдете част от всяка точка, всяка победа и всяка емоция на ВК „Локомотив Авиа“!

Абонаментните карти за сезона в efbet Супер Волей вече са в продажба! Те ви осигуряват:

- Достъп до всички домакински мачове на отбора в залата на ПУ "Св.П.Хилендарски"

- Допълнителен бонус – отстъпка при зареждане на гориво в бензиностанциите на нашия генерален партньор AVIA

Цена: 100 лв.

Фен ли си на "черно-белите"? Тогава абонаментната карта е твоят билет не просто за мачовете, а за емоцията, която само волейболът може да даде!

За да закупите карта, позвънете на телефон: 0885055597

Да изпълним залата и да подкрепим заедно "Локомотив Авиа”.