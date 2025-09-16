Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Искаш да гледаш Матей Казийски? Локомотив Авиа пусна абонаментни карти срещу 100 лева

Искаш да гледаш Матей Казийски? Локомотив Авиа пусна абонаментни карти срещу 100 лева

  • 16 сеп 2025 | 18:49
  • 495
  • 0

Вицешампионът на България Локомотив Авиа (Пловдив), за който през новия сезон в efbet Супер Волей ще играе Матей Казийски, пусна абонаметни карти за новия сезон 2025/2026.

Готови ли сте за новия волейболен сезон?
Време е да заемете своето място в залата и да бъдете част от всяка точка, всяка победа и всяка емоция на ВК „Локомотив Авиа“!
Абонаментните карти за сезона в efbet Супер Волей вече са в продажба! Те ви осигуряват:
- Достъп до всички домакински мачове на отбора в залата на ПУ "Св.П.Хилендарски"
- Допълнителен бонус – отстъпка при зареждане на гориво в бензиностанциите на нашия генерален партньор AVIA
Цена: 100 лв.
Фен ли си на "черно-белите"? Тогава абонаментната карта е твоят билет не просто за мачовете, а за емоцията, която само волейболът може да даде!
За да закупите карта, позвънете на телефон: 0885055597
Да изпълним залата и да подкрепим заедно "Локомотив Авиа”.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Финландия шокира олимпийския шампион Франция

Финландия шокира олимпийския шампион Франция

  • 16 сеп 2025 | 15:42
  • 7321
  • 0
Българи са лидери в 3 класации на Световното първенство

Българи са лидери в 3 класации на Световното първенство

  • 16 сеп 2025 | 15:01
  • 7424
  • 4
Украйна с разгром срещу Алжир на Мондиал 2025

Украйна с разгром срещу Алжир на Мондиал 2025

  • 16 сеп 2025 | 14:00
  • 1006
  • 0
Иран запази шансове след обрат срещу Тунис на Камило Плачи

Иран запази шансове след обрат срещу Тунис на Камило Плачи

  • 16 сеп 2025 | 13:29
  • 1323
  • 0
Аржентина близко до 1/8-финал след втора победа на Световното

Аржентина близко до 1/8-финал след втора победа на Световното

  • 16 сеп 2025 | 12:59
  • 1288
  • 3
Легендата Борислав Кьосев след драмата със Словения: Тези момчета имат характер!

Легендата Борислав Кьосев след драмата със Словения: Тези момчета имат характер!

  • 16 сеп 2025 | 12:32
  • 1489
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 17976
  • 18
Атлетик Билбао 0:0 Арсенал

Атлетик Билбао 0:0 Арсенал

  • 16 сеп 2025 | 19:45
  • 3358
  • 4
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 42970
  • 37
Шампионската лига се завърна, падна първият гол в новото издание на турнира

Шампионската лига се завърна, падна първият гол в новото издание на турнира

  • 16 сеп 2025 | 19:21
  • 2026
  • 0
Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 15431
  • 10
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 368828
  • 3