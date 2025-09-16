Иван Петков: Повишава се тон, когато отборът се чувства силен, а не слаб!

Гост в епизод 120 на подкаста на Volleyball Explained "Първо темпо" е бившият старши треньор на националния отбор (жени), Марица (Пловдив), Прометей и националния отбор на Украйна Иван Петков.
В подкаста той разказа за:
Ето защо Иван Петков вече не е старши треньор на Волеро
- Първите му стъпки във волейбола
- Началото на треньорската му кариера
Иван Петков в Block Out: Марица (Пловдив) е голямата ми любов във волейбола!
- Успехите с Марица - шампионските титли, влизането в групите на Шампионската лига
- Престоя му като старши треньор на националния отбор (жени)
- Олимпийската квалификация през 2019 г. и разочарованието срещу Швеция на европейското първенство през 2021 година
- Предизвикателството "Украйна" - Прометей и украинският национален отбор
- 2025 г. за дамския ни волейбол през неговата призма
Особеностите на треньорския подход в женския волейбол
- Повишаването на тон, преиграването и Николай Карпол
- Раздялата с Волеро и следващи предизвикателства
- Препоръка за следващ гост.
Снимки: Борислав Трошев