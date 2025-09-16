Иван Петков: Повишава се тон, когато отборът се чувства силен, а не слаб!

Гост в епизод 120 на подкаста на Volleyball Explained "Първо темпо" е бившият старши треньор на националния отбор (жени), Марица (Пловдив), Прометей и националния отбор на Украйна Иван Петков.

В подкаста той разказа за:

Ето защо Иван Петков вече не е старши треньор на Волеро

- Първите му стъпки във волейбола

- Началото на треньорската му кариера

Иван Петков в Block Out: Марица (Пловдив) е голямата ми любов във волейбола!

- Успехите с Марица - шампионските титли, влизането в групите на Шампионската лига

- Престоя му като старши треньор на националния отбор (жени)

- Олимпийската квалификация през 2019 г. и разочарованието срещу Швеция на европейското първенство през 2021 година

- Предизвикателството "Украйна" - Прометей и украинският национален отбор

- 2025 г. за дамския ни волейбол през неговата призма

Особеностите на треньорския подход в женския волейбол

- Повишаването на тон, преиграването и Николай Карпол

- Раздялата с Волеро и следващи предизвикателства

- Препоръка за следващ гост.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев