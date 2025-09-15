Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Стоичков, Балъков и боксовият крал Александър Усик срещу португалските звезди Фиго, Деко и Куарешма в благотворителен мач в Португалия
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нидерландия победи Румъния и продължава напред на Мондиал 2025

Нидерландия победи Румъния и продължава напред на Мондиал 2025

  • 15 сеп 2025 | 19:53
  • 512
  • 1
Нидерландия победи Румъния и продължава напред на Мондиал 2025

Волейболистите на Нидерландия се класираха на 1/8-финал на Световното първенство във Филипините.

“Лалета” победиха чисто, но в никакъв случай лесно, Румъния с 3:0 (25:23, 26:24, 26:24) пред едва 896 зрители в “Smart Araneta Coliseum” в Кезон Сити.

Това бе втора поредна победа за възпитаниците на британския наставник Джоел Банкс.

Михиел Ахии заби 18 точки (5 аса) за успеха на “лалетата”.

Том Коопс добави още 13 точки (1 блок).

Бела Барта стана най-резултатен за Румъния, която допусна втора поредна загуба и няма да продължи напред, с 13 точки (1 ас, 4 блока).

Рарес Балеан добави още 12 точки (1 ас)

Синът на бившата националка на България Радостина Рангелова и бившият волейболист на ЦСКА и КВК Габрово Кристиян Кицигой - Даниел Кицигой записа 9 точки (2 аса, 2 блока).

СНИМКИ: volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Бленджини: Така се изгражда манталитет да не се предаваш - не е важен следващия гейм, а следващата топка!

Бленджини: Така се изгражда манталитет да не се предаваш - не е важен следващия гейм, а следващата топка!

  • 15 сеп 2025 | 15:40
  • 8502
  • 3
Симеон Николов: Моментът при 10:11 в тайбрека бе най-важен

Симеон Николов: Моментът при 10:11 в тайбрека бе най-важен

  • 15 сеп 2025 | 15:31
  • 4549
  • 2
Алекс Николов: Супер щастлив съм в момента

Алекс Николов: Супер щастлив съм в момента

  • 15 сеп 2025 | 15:14
  • 9608
  • 3
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 87289
  • 76
Турция напред към 1/8-финалите на СП

Турция напред към 1/8-финалите на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 2494
  • 0
Канада изхвърли Япония от Мондиал 2025

Канада изхвърли Япония от Мондиал 2025

  • 15 сеп 2025 | 13:39
  • 3117
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 87289
  • 76
Черно море 0:0 Добруджа, червен картон за гостите

Черно море 0:0 Добруджа, червен картон за гостите

  • 15 сеп 2025 | 20:30
  • 6324
  • 5
ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

  • 15 сеп 2025 | 19:50
  • 17290
  • 31
Ясни са съставите за голямото шоу в Лисабон

Ясни са съставите за голямото шоу в Лисабон

  • 15 сеп 2025 | 20:47
  • 5595
  • 2
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 63823
  • 86
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 13059
  • 7