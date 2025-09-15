Нидерландия победи Румъния и продължава напред на Мондиал 2025

Волейболистите на Нидерландия се класираха на 1/8-финал на Световното първенство във Филипините.

“Лалета” победиха чисто, но в никакъв случай лесно, Румъния с 3:0 (25:23, 26:24, 26:24) пред едва 896 зрители в “Smart Araneta Coliseum” в Кезон Сити.

Това бе втора поредна победа за възпитаниците на британския наставник Джоел Банкс.

Михиел Ахии заби 18 точки (5 аса) за успеха на “лалетата”.

Том Коопс добави още 13 точки (1 блок).

Бела Барта стана най-резултатен за Румъния, която допусна втора поредна загуба и няма да продължи напред, с 13 точки (1 ас, 4 блока).

Рарес Балеан добави още 12 точки (1 ас)

Синът на бившата националка на България Радостина Рангелова и бившият волейболист на ЦСКА и КВК Габрово Кристиян Кицигой - Даниел Кицигой записа 9 точки (2 аса, 2 блока).

СНИМКИ: volleyballworld.com