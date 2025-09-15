Българин игра за Катар! Полша на 1/8-финала на Мондиал 2025

Лидерите в световната ранглиста и победители в Лигата на нациите през 2025 година от Полша се класираха безпроблемно на 1/8-финал на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

“Дружина полска” прегази аутсайдера Катар с 3:0 (25:21, 25:14, 25:19) пред едва 1208 зрители в “Smart Araneta Coliseum” в Кезон Сити в мач от Група В.

Това бе втори пореден успех за възпитаниците на Никола Гърбич, които се класираха за 1/8-финалите на Мондиал 2025.

Цял мач за Катар изигра бившият младежки национал на България Борислав Георгиев.

Разпределителят изигра цял мач за Катар и записа 1 точка.

Папемагета Диане записа 8 точки (1 ас, 1 блок) за Катар.

Никола Васич също реализира 8 точки за азиатците.

Най-резултатен за олимпийските вицешампиони от Париж 2024 стана Камил Семенюк с 13 точки (2 аса).

❗️🇵🇱 KAMIL SEMENIUK OD POCZĄTKU SEZONU REPREZENTACYJNEGO 2025, TYLKO OFICJALNE MECZE:



▪️ 1️⃣2️⃣4️⃣ PKT

▪️ +89

▪️ 49% pozytywnego przyjęcia

▪️ 51% w ataku (106/208)

▪️ 42% efektywności w ataku

▪️ 12 asów serwisowych

▪️ 6 punktowych bloków



To jest wyśmienity sezon… pic.twitter.com/dqM36VYxO0 — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) September 15, 2025

Якуб Кохановски (2 блока) и Кевин Сасак (2 блока) добавиха по 8 точки за Полша.

В сряда от 13:00 часа Полша среща Нидерландия в битка за първото място в Група В.

СНИМКИ: volleyballworld.com

#Philippines2025: POLAND ON FIRE 🇵🇱🔥



The reigning #VNL champs stay perfect! Poland swept Qatar 🇶🇦 in straight sets for their second Pool B win — still unbeaten and yet to lose a set. 💪



🗒️ Full schedule: https://t.co/0XZuXYFm2d



📺 Watch all the action LIVE on VBTV:… pic.twitter.com/uuXX05QOMQ — Volleyball World (@volleyballworld) September 15, 2025