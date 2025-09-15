Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Българин игра за Катар! Полша на 1/8-финала на Мондиал 2025

Българин игра за Катар! Полша на 1/8-финала на Мондиал 2025

  • 15 сеп 2025 | 19:30
  • 294
  • 0
Българин игра за Катар! Полша на 1/8-финала на Мондиал 2025

Лидерите в световната ранглиста и победители в Лигата на нациите през 2025 година от Полша се класираха безпроблемно на 1/8-финал на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

“Дружина полска” прегази аутсайдера Катар с 3:0 (25:21, 25:14, 25:19) пред едва 1208 зрители в “Smart Araneta Coliseum” в Кезон Сити в мач от Група В.

Това бе втори пореден успех за възпитаниците на Никола Гърбич, които се класираха за 1/8-финалите на Мондиал 2025.

Цял мач за Катар изигра бившият младежки национал на България Борислав Георгиев.

Разпределителят изигра цял мач за Катар и записа 1 точка.

Папемагета Диане записа 8 точки (1 ас, 1 блок) за Катар.

Никола Васич също реализира 8 точки за азиатците.

Най-резултатен за олимпийските вицешампиони от Париж 2024 стана Камил Семенюк с 13 точки (2 аса).

Якуб Кохановски (2 блока) и Кевин Сасак (2 блока) добавиха по 8 точки за Полша.

В сряда от 13:00 часа Полша среща Нидерландия в битка за първото място в Група В.

СНИМКИ: volleyballworld.com

