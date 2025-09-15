Куба се справи с Колумбия за първа победа

Националният отбор на Куба записа първа победа на Световното първенство за мъже във Филипините, с което запази шансове да продължи напред. Волейболистите от Острова на свободата се справиха с Колумбия с 3:0 (25:22, 25:21, 25:20) във втория си мач от Група D на Мондиала, игран рано тази сутрин пред малко над 1000 зрители в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити.

Така кубинците са с 1 победа, 1 загуба и 3 точки във временното класиране в групата, като все още има вероятност да продължават напред към 1/8-финалите на турнира. Колумбия допусна втора поредна загуба, с което отпада от първенството.

В последната си среща от групата Куба ще излезе срещу САЩ в спор за място в следващата фаза. Двубоят е в сряда (17 септември) от 12,30 часа българско време. По-рано същия ден от 05,00 часа Колумбия ще играе с Португалия.

Най-резултатен за Куба стана Осниел Мергарехо с 14 точки (1 блок и 1 ас), докато Хосе Исраел Масо (2 блока и 1 ас) и Марлон Янт (1 блок) добавиха 12 и 11 точки за победата.

За тима на Колумбия Мигел Анхел Мартинес беше единственият, който се представи на ниво и завърши с 18 точки (1 блок и 1 ас).

КУБА - КОЛУМБИЯ 3:0 (25:22, 25:21, 25:20)

КУБА: Кристиан Тондайк 2, Хосе Исраел Масо 12, Осниел Мергарехо 14, Марлон Янт 11, Робертланди Симон 7, Хавиер Консепсион 7 - Йондер Гарсия-либеро (Хосе Мигел Гутиерес, Хулио Гомес, Йордан Бисет)

Старши треньор: ХЕСУС АНХЕЛ ЛОПЕС

КОЛУМБИЯ: Хуан Камило Амбуйла 1, Мигел Анхел Мартинес 18, Андрес Писа 6, Хуан Фелипе Бенавидес 2, Даниел Апонса 5, Леандро Мехия 2 - Росвуелт Рамос-либеро (Густаво Лараондо, Роналд Хименес 1, Марлон Мендоса 5, Самуел Харамийо)

Старши треньор: ПАОЛО МОНТАНЯНИ.

Снимки: en.volleyballworld.com