  • 15 сеп 2025 | 00:37
Лион сам се победи срещу Рен

Отборът на Лион допусна кориозна загуба с 1:3 от тима на Рен в срещата от 4-ия кръг на френската Лига 1. Това беше първа загуба на “хлапетата” през сезона, както и за първи път получиха голове във вратата си. Така шампионът Пари Сен Жермен остана единственият състав с пълен комплект от точки след първите четири мача в лигата.

Иначе играчите на Лион трябва да се сърдят само на себе си за загубата, тъй като те започнаха много добре срещата и поведоха в 14-ата минута с гол на Корентен Толисо. След това обаче не направиха необходимото, за да капитализират превъзходството си с втори гол, а четвърт час преди края на редовното време останаха с човек по-малко заради червения картон на Тайлър Мортън. Така в заключителните минути на мача домакините от Рен осъществиха пълен обрат. Първо, Антони Руо изравни в 80-ата минута, а в добавеното време паднаха още две попадения. В 3-тата минута на продължението Реми Дешан си вкара автогол, а в 5-ата минута Мохамед Меите оформи крайния резултат.

Лион все пак ще може да понатрупа самочувствие преди европейските битки, като следващият уикенд “лъвовете” ще имат домакинство на Анже. Чак след това на 25-и септември (четвъртък) олимпийците ще изиграят първата си среща в основната схема на Лига Европа, която ще бъде срещу нидерландския Утрехт. За Рен пък, който тази година пропуска европейските клубни турнири, ще гостува в следващия кръг от Лига 1 на Нант.

