  2. Бойни спортове
  3. Рамазан Рамазанов, Ахмед Батаев и Ивайло Тисов отпаднаха в ранните етапи на Световното в Загреб

  • 14 сеп 2025 | 19:20
  • 624
  • 1
Тримата български борци, които днес имаха схватки на Световното първенство по борба в Загреб, отпаднаха в доста ранни етапи в своите категории. Рамазан Рамазанов и Ахмед Батаев записаха победа и загуба и чакаха евентуално изтегляне за репешаж и надежда за схватка за бронз, но това не се случи.

При 74-килограмовите на свободния стил Рамазанов се наложи над канадеца Адам Томсън с 11:0, но след това не успя срещу американеца Дейвид Кар, втори на рейтинговия турнир в Загреб, като отстъпи с 0:10. Представителят на САЩ обаче също беше елиминиран още в следващия кръг от Чермен Валиев (Албания), което сложи край на шансовете дори за преминаване на репешаж.

В категория до 92 кг Батаев също стартира с успех – 6:0 срещу Ярослау Ядкуски (Беларус). На осминафиналите националът бе спрян от иранеца Амирхоеин Фирузпурбандпей, трикратен шампион на Азия. Фирузпурбандпей преодоля четвъртфинала, но на полуфинала падна от Батирбек Цакулов от Словакия с 6:11, като самият той ще се бори за бронз и чака съперници от репешажите.

От шампионата отпадна Ивайло Тисов, който на старта загуби от шампиона на Япония Рин Сакамото – 8:18 в категория до 57 кг.

Репешажите не успя да преодолее Михаил Георгиев след 2:5 срещу Василе Дякон (Молдова), който стигна до битка за бронза срещу миналогодишния световен шампион Нуркоца Кайпанов (Казахстан) в кат. до 70 кг.

В понеделник България ще има един представител – Ахмед Магамаев, чийто първи съперник ще е Раду Лефтер (Молдова) в категория до 97 кг. Срещите започват от 11,30 часа.

Тази вечер са първите финали, които стартират от 19,00 часа.

