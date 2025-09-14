Популярни
Гол в добавеното време лиши Жирона от първа победа

  • 14 сеп 2025 | 17:31
  • 547
  • 0

Селта и Жирона завършиха наравно 1:1 в мач от четвъртия кръг на Ла Лига. Гостите успяха да поведат още в 12-ата минута чрез Ванат и вече виждаха трите точки в сметката си, но Борха Иглесиас (90+2’) изравни от дузпа. Двата тима не предложиха кой знае колко атрактивна първа част, в която доминираха повече физическите единоборства и по-малко чистите голови положения. Въпреки това футболистите на Мичел успяха да поведат още преди изтичането на четвърт час чрез Владислав Ванат, който бе изведен от Иван Мартин и с хубав удар с десния крак се разписа. Впоследствие отборите си размениха по още една ситуацията.

Домакините излязоха доста по-мотивирани след почивката и създадоха много повече положения, които обаче бяха пропуснати. Голмайсторът на Жирона Ванат пък също пропусна два удвои преднината на своя тим. Все пак натискът на Селта даде резултат едва в добавеното време, когато бе отсъдена дузпа в тяхна полза, която пък резервата Борха Иглесиас превърна в гол и донесе точката на тима от Виго пред собствените му фенове. Това бе четвърти пореден хикс за домакините. от своя страна пък за Жирона това бе първа точка след три последователни поражения.

