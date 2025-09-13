От Арда: Не са ни търсили от БФС за Тунчев

Президентът на Арда - Яшар Дурмушев заяви, че никой от БФС не е търсил клуба относно евентуално назначение на Александър Тунчев за селекционер на българския национален отбор. Припомняме, че техническият директор на централата Кирил Котев обяви, че бившият му съотборник в Локо Пд и ЦСКА, е вариант за поста. Тунчев има договор с кърджалийци до юни 2026 г.

"Не мога да ви кажа нищо относно Тунчев и националния отбор. При мен няма постъпила такава информация. Никой от БФС не се е обаждал и не ни е търсил за него. Към днешна дата си остава старши треньор на Арда", каза Дурмушев пред Тема спорт.