  2. Арда (Кърджали)
От Арда: Не са ни търсили от БФС за Тунчев

  • 13 сеп 2025 | 09:44
Президентът на Арда - Яшар Дурмушев заяви, че никой от БФС не е търсил клуба относно евентуално назначение на Александър Тунчев за селекционер на българския национален отбор. Припомняме, че техническият директор на централата Кирил Котев обяви, че бившият му съотборник в Локо Пд и ЦСКА, е вариант за поста. Тунчев има договор с кърджалийци до юни 2026 г.

"Не мога да ви кажа нищо относно Тунчев и националния отбор. При мен няма постъпила такава информация. Никой от БФС не се е обаждал и не ни е търсил за него. Към днешна дата си остава старши треньор на Арда", каза Дурмушев пред Тема спорт.

