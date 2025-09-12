Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Масай Ръсел е готова за нов световен рекорд в Токио

Масай Ръсел е готова за нов световен рекорд в Токио

  • 12 сеп 2025 | 13:44
  • 175
  • 0
Масай Ръсел е готова за нов световен рекорд в Токио

Олимпийската шампионка Масай Ръсел е на мнение, че "лудото" ниво на конкуренция в бягането на 100 метра с препятствия означава, че световният рекорд скоро ще бъде счупен и тя може да е първата жена, която ще бяга под 12 секунди в дисциплината.

25-годишната американка доминира в бягането с препятствия тази година с три от петте най-бързи времена, включително впечатляващите 12.17 секунди във Флорида през май, което беше само с пет стотни от секундата по-слабо от световния рекорд на Тоби Амусан от 12.12.

"Когато става въпрос за група жени, които искат да се състезават и искат да бягат наистина бързо, мисля, че време под 12 определено е възможно", каза тя пред медиите в навечерието на първенството.

"Виждахме как времената се подобряват отново и отново всяка година. Сякаш 12.20 започва да се превръща в новата норма, което е лудост. Както на първенствата през 2016 и 2017 година, когато си тръгвахте с медал с 12.5, 12.4 секунди. Сега дори не мисля, че можете да стигнете до финала, ако не бягате 12.3, и може да бъдете победени с 12.2, което е лудост. Така че сега е точното място, точното време всички ние да покажем на какво сме способни", добави Ръсел, цитирана от Ройтерс.

Ръсел наскоро разкри, че приемането на втората й същност (алтер его) в състезанията е било причината за отличната й форма през последните няколко години.

„Мисля, че това, което ме отличава от всички останали, е алтер егото. Искам да кажа, отне ми малко време, за да открия коя съм. Винаги съм знаела, че имам талант, но сега се фокусирах върху това, което Масай може. Чувствам, че съм способна да бягам под 12 и не се страхувам да го кажа. Не се страхувам да кажа, че искам рекорд. Знаете ли, това е, което искам да направя. И това е моята цел", заяви американката.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Кийли Ходжкинсън : Рекордът на Ярмила Кратохвилова на 800 м скоро ще бъде подобрен

Кийли Ходжкинсън : Рекордът на Ярмила Кратохвилова на 800 м скоро ще бъде подобрен

  • 12 сеп 2025 | 02:34
  • 951
  • 0
Дуплантис разкри "ключа" към доминацията си

Дуплантис разкри "ключа" към доминацията си

  • 11 сеп 2025 | 15:08
  • 1528
  • 0
Юсейн Болт смята, че би бягал за 9.42 секунди с днешните "супер шпайкове"

Юсейн Болт смята, че би бягал за 9.42 секунди с днешните "супер шпайкове"

  • 11 сеп 2025 | 15:05
  • 962
  • 0
Промени в програмата на Световното заради високите температури в Токио

Промени в програмата на Световното заради високите температури в Токио

  • 11 сеп 2025 | 12:53
  • 1587
  • 0
БФЛА осигури премии и за световния шампионат по планинско и трейл бягане

БФЛА осигури премии и за световния шампионат по планинско и трейл бягане

  • 11 сеп 2025 | 11:29
  • 799
  • 0
Юсейн Болт предупреди сензацията в спринта Гоут Гоут

Юсейн Болт предупреди сензацията в спринта Гоут Гоут

  • 11 сеп 2025 | 11:03
  • 4389
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

  • 12 сеп 2025 | 14:16
  • 12340
  • 15
Ясни съперниците на България за Лига на нациите, имаме голям шанс да спечелим група

Ясни съперниците на България за Лига на нациите, имаме голям шанс да спечелим група

  • 12 сеп 2025 | 14:03
  • 6253
  • 1
Стоичков: Филипов и Орманджиев се провалиха! Хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има

Стоичков: Филипов и Орманджиев се провалиха! Хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има

  • 12 сеп 2025 | 10:40
  • 11863
  • 45
Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

  • 12 сеп 2025 | 07:15
  • 5750
  • 0
Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

  • 12 сеп 2025 | 07:00
  • 7840
  • 3
Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

  • 12 сеп 2025 | 06:35
  • 16720
  • 5