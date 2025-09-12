Масай Ръсел е готова за нов световен рекорд в Токио

Олимпийската шампионка Масай Ръсел е на мнение, че "лудото" ниво на конкуренция в бягането на 100 метра с препятствия означава, че световният рекорд скоро ще бъде счупен и тя може да е първата жена, която ще бяга под 12 секунди в дисциплината.

25-годишната американка доминира в бягането с препятствия тази година с три от петте най-бързи времена, включително впечатляващите 12.17 секунди във Флорида през май, което беше само с пет стотни от секундата по-слабо от световния рекорд на Тоби Амусан от 12.12.

"Когато става въпрос за група жени, които искат да се състезават и искат да бягат наистина бързо, мисля, че време под 12 определено е възможно", каза тя пред медиите в навечерието на първенството.

"Виждахме как времената се подобряват отново и отново всяка година. Сякаш 12.20 започва да се превръща в новата норма, което е лудост. Както на първенствата през 2016 и 2017 година, когато си тръгвахте с медал с 12.5, 12.4 секунди. Сега дори не мисля, че можете да стигнете до финала, ако не бягате 12.3, и може да бъдете победени с 12.2, което е лудост. Така че сега е точното място, точното време всички ние да покажем на какво сме способни", добави Ръсел, цитирана от Ройтерс.

Ръсел наскоро разкри, че приемането на втората й същност (алтер его) в състезанията е било причината за отличната й форма през последните няколко години.

„Мисля, че това, което ме отличава от всички останали, е алтер егото. Искам да кажа, отне ми малко време, за да открия коя съм. Винаги съм знаела, че имам талант, но сега се фокусирах върху това, което Масай може. Чувствам, че съм способна да бягам под 12 и не се страхувам да го кажа. Не се страхувам да кажа, че искам рекорд. Знаете ли, това е, което искам да направя. И това е моята цел", заяви американката.