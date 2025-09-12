Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
Гардът Майк Джеймс се включи в предсезонната подготовка на Монако

  12 сеп 2025 | 12:43
Гардът Майк Джеймс се включи в предсезонната подготовка на Монако

Въпросителните около бъдещето на американския баскетболист Майк Джеймс в Монако не липсваха и през настоящото лято, особено след като беше наказан и върнат от самия клуб в края на юни.

Джеймс обаче отново се завърна в Монако, с договор до 2027 година, като се присъедини към предсезонната подготовка на отбора и отново се стреми към върха на Евролигата, пише специализираното издание Eurohoops.net.

Единствената въпросителна към момента за 35-годишния гард е дали ще пътува с останалата част от тима за Кипър за предстоящия подготвителен турнир през уикенда

Там ще участват още съставите на гръцкия Олимпиакос на българина Александър Везенков, на френския Париж и събския Цървена звезда.

