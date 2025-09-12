Илиян Станчев: Да излезем от неприятната ситуация

Черноломец (Попово) играе утре в Добрич с местния Рилци. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига.

„Не успяхме да спечелим последните си два мача. Трябва да излезем от неприятната ситуация. Ясно е, че отиваме в Добрич с амбицията да вземем точките. Подготвяме се както винаги сериозно. Важното е да покажем на терена, това което можем. Направим ли го, имаме добри шансове за успех. Рилци е отбор с характер. Отчитаме потенциала и амбициите му. Не смятам, че ни превъзхожда. Очаквам обаче да ни създаде доста трудности. Можем да се справим“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.