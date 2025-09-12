Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Александър Георгиев сменя клуба, но ще продължи кариерата си в НХЛ

Александър Георгиев сменя клуба, но ще продължи кариерата си в НХЛ

  • 12 сеп 2025 | 08:59
  • 234
  • 0
Александър Георгиев сменя клуба, но ще продължи кариерата си в НХЛ

Отборът от Националната хокейна лига (НХЛ) Бъфало Сейбърс подписа едногодишен договор със свободния агент Александър Георгиев на стойност 825 000 долара, съобщава АП.

29-годишният вратар с български корени се присъединява към тима, в който също така има ветерани Уко-Пека Лууконен и Алекс Лайън, както и младият Девън Леви, които се борят за игрово време.

Георгиев започна миналия сезон с Колорадо Аваланш, но след известни трудности беше продаден на Сан Хосе Шаркс. В 49 мача (47 като титуляр) за двата състава, той има баланс 15-26-4 с 3.71 допуснати гола средно и 87.5% спасявания, най-лошите резултати в кариерата му.

В общо 303 мача в кариерата (288 като титуляр) за Ню Йорк Рейнджърс (2017-2022), Аваланш (2022-2024) и Шаркс, стражът е със баланс 151-108-26 с 2.99% допуснати попадения и 0.903% спасявания.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Състезание по летен биатлон за ветерани ще има в Троян на 13 и 14 септември

Състезание по летен биатлон за ветерани ще има в Троян на 13 и 14 септември

  • 11 сеп 2025 | 10:21
  • 1262
  • 0
Овечкин отлетя за подготовката за новия сезон

Овечкин отлетя за подготовката за новия сезон

  • 7 сеп 2025 | 18:53
  • 1498
  • 0
Почина членът на хокейната Зала на славата Кен Драйдън

Почина членът на хокейната Зала на славата Кен Драйдън

  • 6 сеп 2025 | 11:23
  • 1306
  • 0
Кирил Капризов е пред най-големия договор в историята на НХЛ

Кирил Капризов е пред най-големия договор в историята на НХЛ

  • 5 сеп 2025 | 15:40
  • 1824
  • 0
Алберт Попов продължава лятната си подготовка на сняг в Швейцария

Алберт Попов продължава лятната си подготовка на сняг в Швейцария

  • 5 сеп 2025 | 12:47
  • 696
  • 0
Малена Замфирова е финалист в наградите на Европейските олимпийски комитети

Малена Замфирова е финалист в наградите на Европейските олимпийски комитети

  • 4 сеп 2025 | 15:02
  • 610
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

  • 12 сеп 2025 | 07:15
  • 1617
  • 0
Ботев (Пд) срещу Монтана в първия мач след ерата на Попето

Ботев (Пд) срещу Монтана в първия мач след ерата на Попето

  • 12 сеп 2025 | 07:30
  • 1694
  • 2
Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

  • 12 сеп 2025 | 07:00
  • 3834
  • 3
Арда приема ЦСКА в Стара Загора

Арда приема ЦСКА в Стара Загора

  • 12 сеп 2025 | 07:48
  • 9930
  • 5
Напрежение в съблекалнята на Барселона

Напрежение в съблекалнята на Барселона

  • 12 сеп 2025 | 03:29
  • 10344
  • 2
Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

  • 12 сеп 2025 | 06:35
  • 7626
  • 2