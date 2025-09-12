Популярни
»
  Sportal.bg
  Марица (Милево)
  Иван Кочев: Ще е много трудно

Иван Кочев: Ще е много трудно

Утре Марица (Милево) приема утре едноименния тим на Ямбол. Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Анализирахме грешките си от последни неуспешен двубой. Трябва да се стремим повече да не ги допускаме. Предстои ни тежък мач. Наясно сме срещу кого се изправяме. Добре комплектован отбор. Играят със самочувствие и увереност, както вкъщи, така и при гостуванията си. Могат да победят всеки. Нямаме притеснения, защото сме знаем, какво можем. Ще направим възможното да изиграем добре мача. Ще търсим не само точките, но и успешно надиграване“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).

