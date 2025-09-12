Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Кийли Ходжкинсън : Рекордът на Ярмила Кратохвилова на 800 м скоро ще бъде подобрен

Кийли Ходжкинсън : Рекордът на Ярмила Кратохвилова на 800 м скоро ще бъде подобрен

  • 12 сеп 2025 | 02:34
  • 454
  • 0
Кийли Ходжкинсън : Рекордът на Ярмила Кратохвилова на 800 м скоро ще бъде подобрен

Кийли Ходжкинсън изрази пълна увереност, че един от най-старите световни рекорди в леката атлетика - този на 800 метра гладко бягане при жените, ще бъде подобрен в най-скоро време.

23-годишната британка, която е олимпийска шампионка в дисциплината, се готви в Токио за започващото след броени дни световно първенство. Според нея постижението на чехкинята Ярмила Кратохвилова от 1 минута и 53.28 секунди, което седи непокътнато вече 42 години, няма да падне в японската столица, но времето, в което това ще се случи, не е далеч.

"Знаем, че рекордът е много близо, но той не може да бъде подобрен във всеки един ден. Не всеки ден може да се бяга на световно ниво. Още миналата година усещах, че подобряването му е близо и сега също имам това усещане. Просто трябва да продължим да надграждаме още малко", каза Ходжкинсън, цитирана от ДПА.

"Аз все още съм много млада и се надявам, че в следващите години ще ставам все по-добра. В някакъв момент съм сигурна, че ще мога да подобря този световен рекорд. На 100 процента съм убедена. Въпросът е как, кога и къде ще се случи. Не мисля, че световното първенство е най-доброто място за това. Мисля обаче, че финалът ще бъде много бърз. Но не мисля, че някоя друга, освен мен, има сили да подобри този рекорд", изрази увереност младата британка.

През миналия месец Ходжкинсън, която взе сребърни медали на последните две световни първенства, записа резултат от 1:54.74 минути на Диамантената лига в Силезия, което е и най-добрият резултат в света за сезона.

