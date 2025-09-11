Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Локо (Сф) подписа с бивш бек на ЦСКА

Локо (Сф) подписа с бивш бек на ЦСКА

  • 11 сеп 2025 | 19:16
  • 2289
  • 3
Слушай на живо
Слушай на живо: Локомотив (София) - Левски

Защитникът Ангел Лясков официално подписа договор за две години с тима на Локомотив (София), съобщиха "червено-черните". Роденият в Гоце Делчев бек е сред опитните футболисти в родния футбол, като досега е носил фланелката на Ловеч, ЦСКА, Ботев (Враца), Олимпия (Любляна), ЦСКА 1948, Локомотив (Пловдив).

Левски уреди Бурас за Локо (Сф)
Левски уреди Бурас за Локо (Сф)

"Ангел Лясков е футболист на “Локомотив” (София)! Днес Ангел Лясков подписа двугодишен договор с “Локомотив” (София)! Левият бранител е юноша на "Литекс", а през последните 2 сезона впечатли с изявите си за "Локомотив" (Пловдив). Лясков е преминал през всички национални гарнитури на България и има 2 мача за мъжкия национален отбор. Ръководството на “Локомотив” (София) пожелава на Ангел Лясков здраве, късмет и много радостни моменти с червено-черната фланелка!", написаха "железничарите".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Монтана с тренировка в Марково, двама извън сметките на Нанков

Монтана с тренировка в Марково, двама извън сметките на Нанков

  • 11 сеп 2025 | 15:44
  • 1120
  • 0
Русия иска да вижда европейски футбол от Етър

Русия иска да вижда европейски футбол от Етър

  • 11 сеп 2025 | 15:43
  • 1095
  • 0
Топ 5 попадения от кръга в Елитните групи

Топ 5 попадения от кръга в Елитните групи

  • 11 сеп 2025 | 15:04
  • 514
  • 1
Берое картотекира четири от новите си попълнения

Берое картотекира четири от новите си попълнения

  • 11 сеп 2025 | 14:32
  • 1141
  • 1
Топ 5 спасявания от кръга в Елитните групи

Топ 5 спасявания от кръга в Елитните групи

  • 11 сеп 2025 | 14:15
  • 684
  • 0
Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

  • 11 сеп 2025 | 13:09
  • 12942
  • 67
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

  • 11 сеп 2025 | 14:40
  • 8664
  • 15
Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

  • 11 сеп 2025 | 18:59
  • 2599
  • 0
Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

  • 11 сеп 2025 | 16:21
  • 6361
  • 7
Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

  • 11 сеп 2025 | 12:06
  • 32978
  • 17
Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 31635
  • 41
Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

  • 11 сеп 2025 | 13:09
  • 12942
  • 67