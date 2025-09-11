Локо (Сф) подписа с бивш бек на ЦСКА

Защитникът Ангел Лясков официално подписа договор за две години с тима на Локомотив (София), съобщиха "червено-черните". Роденият в Гоце Делчев бек е сред опитните футболисти в родния футбол, като досега е носил фланелката на Ловеч, ЦСКА, Ботев (Враца), Олимпия (Любляна), ЦСКА 1948, Локомотив (Пловдив).

"Ангел Лясков е футболист на “Локомотив” (София)! Днес Ангел Лясков подписа двугодишен договор с “Локомотив” (София)! Левият бранител е юноша на "Литекс", а през последните 2 сезона впечатли с изявите си за "Локомотив" (Пловдив). Лясков е преминал през всички национални гарнитури на България и има 2 мача за мъжкия национален отбор. Ръководството на “Локомотив” (София) пожелава на Ангел Лясков здраве, късмет и много радостни моменти с червено-черната фланелка!", написаха "железничарите".