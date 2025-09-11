Популярни
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Георги "Jorko" Митев поведе CPH Wolves към страхотен успех в European Pro League

  • 11 сеп 2025 | 14:02
  • 205
  • 0
Отборът на младия български талант - Георги "Jorko" Митев - CPH Wolves, постигна забележителна победа в турнира по Counter-Strike European Pro League Series 2. "Вълците" надиграха тима на HAWAII с 2:0 (13-5, 13-6).

Двубоят бе елиминационен от група "Б", като победата осигури още един мач на Митев и компания, с който да успеят да се преборят за място в плейофите. Той ще се проведе на 15 септември, а съперник на CPH ще бъде загубилият от двойката AMKAL - Metizport.

Именно родният талант записа най-добра статистика в целия сървър на двете карти, Nuke и Ancient, с 38/17 и рейтинг от 1.81 на двете карти

