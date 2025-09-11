Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 14:00 Никола Цолов в Гостът на Sportal.bg
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Промени в програмата на Световното заради високите температури в Токио

Промени в програмата на Световното заради високите температури в Токио

  • 11 сеп 2025 | 12:53
  • 253
  • 0
Промени в програмата на Световното заради високите температури в Токио

Рекордно високи температури и влажност накараха организаторите на Световното първенство по лека атлетика да изместят началните часове на състезанията по спортно ходене и маратон през уикенда с 30 минути до 7:30 часа сутринта местно време в опит да се справят с жегата в Токио.

Подобно на много страни, Япония е засегната от екстремни метеорологични условия тази година, като средните температури в Токио досега през настоящия месец са 33 градуса по Целзий, което е на път да постави рекорд за септември.

Миналия месец над 3300 души са били откарани в болница заради получен топлинен удар в японската столица, според столичната пожарна служба.

"Въпреки че Световното първенство е насрочено за средата на септември, когато се очакваше температурите в Токио да бъдат по-ниски, отколкото през лятото, нивата тази година останаха подобни, като от средата на лятото", се казва в изявление на местния организационен комитет, посочвайки като причина за решението рискове за здравето и безопасността.

Към днешна дата се очакват максимални температури от 31-34°C в Токио през тридневния уикенд, когато първоначално беше планирано състезанията по спортно ходене на 35 км и маратон да започнат в 8:00 часа сутринта. Очаква се влажността в събота да бъде 75%.

За провеждането на маратона по трасето ще бъдат разположени 185 места за хидратация на спортистите, повече от планираното за Олимпийските игри в Токио през 2021 година.

И на други места по време на Световното първенство, започващо в събота, за противодействие на топлината ще бъдат разположени палатки, изработени от специални охлаждащи платове, за спортисти и посетители около стадиона и мястото за загрявка, информираха организаторите.

Доброволците и персоналът на шампионата на планетата по лека атлетика в японската столица ще бъдат наблюдавани за потенциален топлинен удар с устройства, подобни на часовници, които измерват телесната температура и задействат аларма при опасни нива, докато екипите за първа помощ ще патрулират на трибуните за спешни случаи.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Малайка Михамбо не планира да слага край на кариерата си след Световното

Малайка Михамбо не планира да слага край на кариерата си след Световното

  • 10 сеп 2025 | 14:01
  • 632
  • 0
"Лъвско сърце" счупи всички рекорди на десетата си годишнина

"Лъвско сърце" счупи всички рекорди на десетата си годишнина

  • 10 сеп 2025 | 12:29
  • 1584
  • 2
Летциле Тебого изнесе урок по "Детска атлетика" в Токио

Летциле Тебого изнесе урок по "Детска атлетика" в Токио

  • 10 сеп 2025 | 12:03
  • 308
  • 1
Над 900 спортисти от 45 държави ще участват в Пирин Ултра 2025

Над 900 спортисти от 45 държави ще участват в Пирин Ултра 2025

  • 10 сеп 2025 | 11:48
  • 760
  • 0
Сребърната в тласкането на гюле от Париж 2024 прие 30-месечно наказание

Сребърната в тласкането на гюле от Париж 2024 прие 30-месечно наказание

  • 10 сеп 2025 | 10:38
  • 1718
  • 1
Повече от 95% от участниците на Световното са преминали генетични тестове

Повече от 95% от участниците на Световното са преминали генетични тестове

  • 9 сеп 2025 | 16:40
  • 1181
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

  • 11 сеп 2025 | 12:06
  • 10438
  • 1
Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

  • 11 сеп 2025 | 13:09
  • 1122
  • 0
Очаквайте на живо: Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо: Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg"

  • 11 сеп 2025 | 13:22
  • 249
  • 0
Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 20785
  • 28
Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

  • 11 сеп 2025 | 09:49
  • 9839
  • 18
Александър Димитров: За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер

Александър Димитров: За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер

  • 11 сеп 2025 | 10:02
  • 4069
  • 24