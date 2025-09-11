Популярни
БФЛА осигури премии и за световния шампионат по планинско и трейл бягане

  • 11 сеп 2025 | 11:29
Президентът на Българска федерация по лека атлетика Георги Павлов обяви, че ще има премии и за родните състезатели и техните треньори, които се класират в топ 12 на световното първенство по планинско и трейл бягане. Шампионатът ще се проведе от 25 до 29 септември в Канфранк (Испания).

“Както вече обещах, финансовото стимулиране на българските състезатели и техните треньори ще се превърне в традиция. Веднага след световния шампионат в Токио, за който вече знаете бонусите за класиралите се в Топ 12, ще се проведе и световното първенство по планинско и трейл бягане. Всички наши атлети, които намерят място в Топ 12 на шампионата в Канфранк, ще получат премии. Те ще бъдат равностойни за състезател и треньор”, написа във Фейсбук Павлов.

Разпределение на премиите за влизане в Топ 12:
1-во място – 14 000 лева
2-ро място – 12 000 лева 
3-то място – 10 000 лева 
4-то място – 8 000 лева
5-о място – 7 000 лева
6-о място – 6 000 лева
7-о място – 5 000 лева
 8-о място – 4 000 лева
9-о място – 3 000 лева
10-о място – 1 400 лева
 11-то място – 1 000 лева
12-то място – 800 лева

България ще бъде представена от седем състезатели на предстоящото в края на септември (25-29 септември) Световно първенство по планинско и трейл бягане в Испания, след като по лична инициатива на Георги Павлов БФЛА успя да осигури финансиране за разширен състав. Първоначално беше заявен само един състезател.

Бързата реакция за увеличението на състава стана възможна и благодарение на активната работа на Комисията по Планински, Ултра и Трейл Бягания към БФЛА с председател Костадин Кисьов, който своевременно запозна Павлов с актуалната ситуация преди световното първенство.

Увеличаването на българското участие е резултат от ангажимента на избрания за президент на БФЛА след Общото събрание на 1 август Павлов да подкрепя развитието на офроуд бягането в България. Той настоя за по-широко представяне на страната ни, тъй като отчита важността на тази дисциплина и необходимостта от предоставяне на възможности за младите таланти.

С разширяването на отбора ни за световното първенство България ще има възможност да се състезава дори в отборното състезание в късата дистанция при мъжете (Short Trail), където ще участват трима бегачи – Йордан Тодоров, Георги Жеков и Тенчо Жеков. Другите ни участници за Милица Мирчева (Vertical Uphill – жени), Мартин Чекански и Павел Здравков (Mountain Classic – юноши под 20 г.) и Ева Николова (Mountain Classic – девойки под 20 г.).

Средства за осигурени и за пътуването на четирима треньори – Атанас Иванов, Ваньо Масларски, Иван Михайлов и Йоло Николов. Водач на тима ни ще бъде Костадин Кисьов.

