Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Юсейн Болт предупреди сензацията в спринта Гоут Гоут

Юсейн Болт предупреди сензацията в спринта Гоут Гоут

  • 11 сеп 2025 | 11:03
  • 528
  • 0
Юсейн Болт предупреди сензацията в спринта Гоут Гоут

Юсейн Болт предупреди австралийската ученическа сензация в спринта Гоут Гоут, че превръщането на тийнейджърския талант в световни и олимпийски титли е труден процес.

Гоут си спечели сравнения с легендарния ямайски спринтьор след поредица от добри резултати през последната година, а някои в Австралия вече го определиха за фаворит за спечелване на златен медал на родна земя по време на Олимпийските игри в Бризбейн през 2032 година.

Болт заяви, че няма съмнение, че 17-годишният спринтьор, който ще дебютира на Световното първенство по лека атлетика в Токио (Яония) на 200 метра през следващата седмица, има талант, но това не е достатъчно.

"Ако продължи по този начин, той ще бъде добре, но всичко е въпрос на това да направи нещата както трябва. Искам да кажа, че никога не е толкова лесно", коментира Болт пред репортери в Токио.

"Винаги е по-лесно, когато си по-млад, защото и аз съм бил такава позиция. Правех страхотни неща, когато бях млад, но преходът от юношеска възраст към мъжете винаги е по-труден. Всичко е въпрос на това дали ще намериш правилния треньор, правилните хора около теб и дали си достатъчно концентриран, така че ще има много фактори, които ще определят дали той ще бъде страхотен и дали ще продължи по същата траектория", добави Юсейн Болт.

Въпреки че имаше рекоди в различни възрастови групи и като млад, Болт не оказа истинско влияние в световен мащаб, докато не навърши 22 години, когато подобри два пъти световния рекорд на 100 метра и спечели две титли по време на Олимпийските игри в Пекин.

Той приключи активната си състезателна кариера като най-голямата звезда в леката атлетика през 2017 година с осем олимпийски титли и 11 златни медала от Световни първенства.

39-годишният бивш спринтьор каза още, че винаги би приветствал нови таланти като Гоут, които пробиват в спорта, който обича.

"Той е много талантлив. С времето, което бяга сега, наистина се справя добре. Това е нещо, което обичам да виждам, защото искам спортистите да се представят добре. Колкото повече състезатели се представят добре, толкова по-голям става спортът, а аз винаги съм поддръжник на това леката атлетика да става все по-голяма и да постига по-големи неща", завърши Юсейн Болт.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Малайка Михамбо не планира да слага край на кариерата си след Световното

Малайка Михамбо не планира да слага край на кариерата си след Световното

  • 10 сеп 2025 | 14:01
  • 623
  • 0
"Лъвско сърце" счупи всички рекорди на десетата си годишнина

"Лъвско сърце" счупи всички рекорди на десетата си годишнина

  • 10 сеп 2025 | 12:29
  • 1563
  • 2
Летциле Тебого изнесе урок по "Детска атлетика" в Токио

Летциле Тебого изнесе урок по "Детска атлетика" в Токио

  • 10 сеп 2025 | 12:03
  • 306
  • 1
Над 900 спортисти от 45 държави ще участват в Пирин Ултра 2025

Над 900 спортисти от 45 държави ще участват в Пирин Ултра 2025

  • 10 сеп 2025 | 11:48
  • 738
  • 0
Сребърната в тласкането на гюле от Париж 2024 прие 30-месечно наказание

Сребърната в тласкането на гюле от Париж 2024 прие 30-месечно наказание

  • 10 сеп 2025 | 10:38
  • 1701
  • 1
Повече от 95% от участниците на Световното са преминали генетични тестове

Повече от 95% от участниците на Световното са преминали генетични тестове

  • 9 сеп 2025 | 16:40
  • 1176
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 16054
  • 23
Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

  • 11 сеп 2025 | 09:49
  • 7244
  • 12
Александър Димитров: За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер

Александър Димитров: За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер

  • 11 сеп 2025 | 10:02
  • 2554
  • 14
И Рами Киуан е на полуфинал

И Рами Киуан е на полуфинал

  • 10 сеп 2025 | 23:50
  • 10408
  • 9
Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

  • 10 сеп 2025 | 22:51
  • 15259
  • 3
Ясни са полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

Ясни са полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 10 сеп 2025 | 23:10
  • 34452
  • 15