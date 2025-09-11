Юсейн Болт предупреди сензацията в спринта Гоут Гоут

Юсейн Болт предупреди австралийската ученическа сензация в спринта Гоут Гоут, че превръщането на тийнейджърския талант в световни и олимпийски титли е труден процес.

Гоут си спечели сравнения с легендарния ямайски спринтьор след поредица от добри резултати през последната година, а някои в Австралия вече го определиха за фаворит за спечелване на златен медал на родна земя по време на Олимпийските игри в Бризбейн през 2032 година.

Болт заяви, че няма съмнение, че 17-годишният спринтьор, който ще дебютира на Световното първенство по лека атлетика в Токио (Яония) на 200 метра през следващата седмица, има талант, но това не е достатъчно.

"Ако продължи по този начин, той ще бъде добре, но всичко е въпрос на това да направи нещата както трябва. Искам да кажа, че никога не е толкова лесно", коментира Болт пред репортери в Токио.

"Винаги е по-лесно, когато си по-млад, защото и аз съм бил такава позиция. Правех страхотни неща, когато бях млад, но преходът от юношеска възраст към мъжете винаги е по-труден. Всичко е въпрос на това дали ще намериш правилния треньор, правилните хора около теб и дали си достатъчно концентриран, така че ще има много фактори, които ще определят дали той ще бъде страхотен и дали ще продължи по същата траектория", добави Юсейн Болт.

Въпреки че имаше рекоди в различни възрастови групи и като млад, Болт не оказа истинско влияние в световен мащаб, докато не навърши 22 години, когато подобри два пъти световния рекорд на 100 метра и спечели две титли по време на Олимпийските игри в Пекин.

Той приключи активната си състезателна кариера като най-голямата звезда в леката атлетика през 2017 година с осем олимпийски титли и 11 златни медала от Световни първенства.

39-годишният бивш спринтьор каза още, че винаги би приветствал нови таланти като Гоут, които пробиват в спорта, който обича.

"Той е много талантлив. С времето, което бяга сега, наистина се справя добре. Това е нещо, което обичам да виждам, защото искам спортистите да се представят добре. Колкото повече състезатели се представят добре, толкова по-голям става спортът, а аз винаги съм поддръжник на това леката атлетика да става все по-голяма и да постига по-големи неща", завърши Юсейн Болт.