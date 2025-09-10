Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Над 500 гимнастички ще спорят за "Големия приз" на КХГ Левски

Над 500 гимнастички ще спорят за "Големия приз" на КХГ Левски

  • 10 сеп 2025 | 19:40
  • 343
  • 0
Над 500 гимнастички ще спорят за "Големия приз" на КХГ Левски

Над 500 гимнастички са подали заявки за участие във второто издание на международния турнир „Големият приз“. Надпреварата ще се проведе на 12 и 13 септември в клубната зала на стадион „Георги Аспарухов“, организатор е КХГ Левски.

„Миналата година започнахме провеждането на турнира и имаме амбицията да го превърнем в традиция. Входът тази година е свободен и всички са добре дошли. Очакваме над 500 състезателки. В неделя ще се състезават ансамблите, които се готвят за държавното първенство, категория „Елит“. Ще има и международно участие – от Босна и Херцеговина, Мексико и Австралия“, каза президентът на КХГ Левски Валентина Симеонова-Стоянова.

Тя допълни: „Голямата награда ще бъде за шампионката при жените, категория „Елит“. За всички сме подготвили атрактивни награди, а призьорката ще получи красива корона.“

В залата ще присъства и емблемата на клуба – Нешка Робева, почетен президент на КХГ Левски. Сред специалните гости са световната и европейска шампионка Рейчъл Стоянов и националката Ивон Бошкилова. На килима ще излезе и световната шампионка при девойките Анания Димитрова, която ще се състезава индивидуално.

„Ансамбловата подготовка е много трудна. Държавното първенство протича в два етапа – първият беше през февруари. Първите осем отбора спечелиха правото да се готвят за втория етап. Ние подготвяме осем ансамбъла – това означава 16 съчетания всеки ден“, обясни Симеонова-Стоянова.

Клубът ще се включи и в инициативата „Ден на отворените врати“ на БФХГ. На 20 септември от 11 до 12 часа залата ще е отворена за всички момичета, които искат да опитат художествената гимнастика. В света на този красив спорт ще ги въведат бившите националки Мария Стаменова и Лъчезара Пекова.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

БФХГ обяви Ден на отворените врати с безплатни занимания

БФХГ обяви Ден на отворените врати с безплатни занимания

  • 5 сеп 2025 | 13:21
  • 429
  • 0
Валентина Георгиева ще представя България на Световната купа в Париж

Валентина Георгиева ще представя България на Световната купа в Париж

  • 3 сеп 2025 | 12:57
  • 632
  • 0
Невяна Владинова: Наиграх се, килимът не ми липсва, но емоцията от спорта остава

Невяна Владинова: Наиграх се, килимът не ми липсва, но емоцията от спорта остава

  • 1 сеп 2025 | 15:10
  • 5767
  • 0
Състезателки от над 35 държави на Световното по естетическа групова гимнастика в Самоков

Състезателки от над 35 държави на Световното по естетическа групова гимнастика в Самоков

  • 1 сеп 2025 | 14:05
  • 2398
  • 0
Стилияна Николова: В личен план съм много по-хаотична, отколкото в залата

Стилияна Николова: В личен план съм много по-хаотична, отколкото в залата

  • 31 авг 2025 | 14:29
  • 2689
  • 4
България започна първото обучение за съдии по гимнастика за спортисти с интелектуални увреждания

България започна първото обучение за съдии по гимнастика за спортисти с интелектуални увреждания

  • 29 авг 2025 | 17:19
  • 1601
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

  • 10 сеп 2025 | 16:51
  • 12896
  • 72
Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

  • 10 сеп 2025 | 12:22
  • 31684
  • 24
България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

  • 10 сеп 2025 | 10:09
  • 16353
  • 57
Интересни двубои на старта на Висшата лига

Интересни двубои на старта на Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 14:05
  • 11443
  • 3
ЕвроБаскет 2025: Финландия на исторически полуфинал, чака своя съперник

ЕвроБаскет 2025: Финландия на исторически полуфинал, чака своя съперник

  • 10 сеп 2025 | 19:00
  • 14158
  • 0
ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

  • 10 сеп 2025 | 12:21
  • 17694
  • 12