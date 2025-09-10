Над 500 гимнастички ще спорят за "Големия приз" на КХГ Левски

Над 500 гимнастички са подали заявки за участие във второто издание на международния турнир „Големият приз“. Надпреварата ще се проведе на 12 и 13 септември в клубната зала на стадион „Георги Аспарухов“, организатор е КХГ Левски.
„Миналата година започнахме провеждането на турнира и имаме амбицията да го превърнем в традиция. Входът тази година е свободен и всички са добре дошли. Очакваме над 500 състезателки. В неделя ще се състезават ансамблите, които се готвят за държавното първенство, категория „Елит“. Ще има и международно участие – от Босна и Херцеговина, Мексико и Австралия“, каза президентът на КХГ Левски Валентина Симеонова-Стоянова.
Тя допълни: „Голямата награда ще бъде за шампионката при жените, категория „Елит“. За всички сме подготвили атрактивни награди, а призьорката ще получи красива корона.“
В залата ще присъства и емблемата на клуба – Нешка Робева, почетен президент на КХГ Левски. Сред специалните гости са световната и европейска шампионка Рейчъл Стоянов и националката Ивон Бошкилова. На килима ще излезе и световната шампионка при девойките Анания Димитрова, която ще се състезава индивидуално.
„Ансамбловата подготовка е много трудна. Държавното първенство протича в два етапа – първият беше през февруари. Първите осем отбора спечелиха правото да се готвят за втория етап. Ние подготвяме осем ансамбъла – това означава 16 съчетания всеки ден“, обясни Симеонова-Стоянова.
Клубът ще се включи и в инициативата „Ден на отворените врати“ на БФХГ. На 20 септември от 11 до 12 часа залата ще е отворена за всички момичета, които искат да опитат художествената гимнастика. В света на този красив спорт ще ги въведат бившите националки Мария Стаменова и Лъчезара Пекова.