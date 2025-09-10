Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Недко Марианов: Не очакваме медали на световното, защото работим с това, което са ни оставили

Недко Марианов: Не очакваме медали на световното, защото работим с това, което са ни оставили

  • 10 сеп 2025 | 14:57
  • 555
  • 0

Генералният секретар на БФ Борба Недко Марианов говори пред журналисти на пресконференция, която се проведе в прес-клуб "България" в София по-рано днес.

Той сподели, че новото ръководство на родната федерация по борба е изпълнило поставените си цели през изминалите пет месеца и ще продължава да работи върху заложените в плана за развитие на най-успешния спорт у нас.

"Според програмата на г-жа Станка Златева, с която беше избрана от над 100 клуба, има създаване на постоянно действащ национален център на всички представителни гарнитури. За целта ще се ползва НСЦ "Диана" и ще се увеличи инфраструктурата на борбата"

Мариянов каза, че Златева е изпълнила първите стъпки от начертаната в началото на мандата й програма - централизирана подготовка за всички национални гарнитури, назначаването на най-добрите български треньори със знания и успехи, преструктурирането на "Диана" в международен център и увеличаване на финансирането на клубовете. Преструктурирането обаче не протече без проблеми, тъй като има и протестиращи. Още в началото на управлението на Златева клуб по борба ЦСКА оттегли състезателите си от националния тим в класически стил заради освобождаването на треньора Сослан Фарниев. Така на Световното първенство няма да се борят европейският шампион Кирил Милов, олимпийският първенец Семен Новиков и други. 

"Федерацията вече е чиста и последните 315 хиляди лева са платени. Работи се на чисто и на светло. По това отношение всичко е изрядно. Над 100 клуба са подкрепили г-жа Златева и искат промяна. Не очакваме развитие на Световното първенство или на следващото, защото такъв е завещаният материал от предното ръководство. Целта е да се работи с юноши, кадети, момчета и момичета. Треньорите полагат усилия. Чакаме резултати след години, дай Боже по-скоро", заяви той. Проблемите с ЦСКА нараснаха от факта, че те вече не могат да използват базата в "Диана", където се подготвят само национални гарнитури под ръководството на националните треньори. 

"Относно ЦСКА - няма специфично отношение. Всички, мъже жени и класици, са поканени в националния отбор. Те взимат участия в международни състезания, но четирима или петима отказват да си подпишат договорите и да тренират с националния отбор. Излязоха на пресконференция и казаха, че ще бойкотират националния отбор. Към момента това е положението. Няма проблем със свободна борба, няма проблем с жените. Има проблем с тези четири или пет човека", продължи Мариянов.  

"Министерски съвет е взел решение да прави зала на ЦСКА и спортното министерство почти я е завършило. С държавни средства. Към ЦСКА специално отношение няма. Имаме благодарствено писмо от г-н Ненад Лалович (президент на Международната федерация по борба - бел.авт.) за организацията на Световното първенство до 20 години. България се превръща в център на борбата и всяка година ще взимаме по две или три първенства. Работим в тази посока", каза още той.  

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Рами Киуан: Трябва да съм крайно убедителен!

Рами Киуан: Трябва да съм крайно убедителен!

  • 10 сеп 2025 | 09:39
  • 1184
  • 0
Семьон Болдирев е на четвъртият българин на четвъртфинал в Ливърпул

Семьон Болдирев е на четвъртият българин на четвъртфинал в Ливърпул

  • 10 сеп 2025 | 05:08
  • 3734
  • 0
Севда Асенова приключи с Ливърпул

Севда Асенова приключи с Ливърпул

  • 9 сеп 2025 | 22:02
  • 2658
  • 2
Джошуа нападна Фюри в Инстаграм

Джошуа нападна Фюри в Инстаграм

  • 9 сеп 2025 | 20:32
  • 4068
  • 1
Румен Савчев влиза като треньор в пернишкия клуб Миньор

Румен Савчев влиза като треньор в пернишкия клуб Миньор

  • 9 сеп 2025 | 20:04
  • 939
  • 0
Страхотен Уилиам Чолов на 1/4-финал след брутална битка в Ливърпул

Страхотен Уилиам Чолов на 1/4-финал след брутална битка в Ливърпул

  • 9 сеп 2025 | 17:53
  • 2261
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

  • 10 сеп 2025 | 12:22
  • 21058
  • 13
България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

  • 10 сеп 2025 | 10:09
  • 11395
  • 44
Интересни двубои на старта на Висшата лига

Интересни двубои на старта на Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 14:05
  • 6287
  • 2
Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 10 сеп 2025 | 07:13
  • 8530
  • 0
ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

  • 10 сеп 2025 | 12:21
  • 9932
  • 6
Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

  • 10 сеп 2025 | 03:28
  • 17722
  • 13