Недко Марианов: Не очакваме медали на световното, защото работим с това, което са ни оставили

Генералният секретар на БФ Борба Недко Марианов говори пред журналисти на пресконференция, която се проведе в прес-клуб "България" в София по-рано днес.

Той сподели, че новото ръководство на родната федерация по борба е изпълнило поставените си цели през изминалите пет месеца и ще продължава да работи върху заложените в плана за развитие на най-успешния спорт у нас.

"Според програмата на г-жа Станка Златева, с която беше избрана от над 100 клуба, има създаване на постоянно действащ национален център на всички представителни гарнитури. За целта ще се ползва НСЦ "Диана" и ще се увеличи инфраструктурата на борбата"

Мариянов каза, че Златева е изпълнила първите стъпки от начертаната в началото на мандата й програма - централизирана подготовка за всички национални гарнитури, назначаването на най-добрите български треньори със знания и успехи, преструктурирането на "Диана" в международен център и увеличаване на финансирането на клубовете. Преструктурирането обаче не протече без проблеми, тъй като има и протестиращи. Още в началото на управлението на Златева клуб по борба ЦСКА оттегли състезателите си от националния тим в класически стил заради освобождаването на треньора Сослан Фарниев. Така на Световното първенство няма да се борят европейският шампион Кирил Милов, олимпийският първенец Семен Новиков и други.

"Федерацията вече е чиста и последните 315 хиляди лева са платени. Работи се на чисто и на светло. По това отношение всичко е изрядно. Над 100 клуба са подкрепили г-жа Златева и искат промяна. Не очакваме развитие на Световното първенство или на следващото, защото такъв е завещаният материал от предното ръководство. Целта е да се работи с юноши, кадети, момчета и момичета. Треньорите полагат усилия. Чакаме резултати след години, дай Боже по-скоро", заяви той. Проблемите с ЦСКА нараснаха от факта, че те вече не могат да използват базата в "Диана", където се подготвят само национални гарнитури под ръководството на националните треньори.

"Относно ЦСКА - няма специфично отношение. Всички, мъже жени и класици, са поканени в националния отбор. Те взимат участия в международни състезания, но четирима или петима отказват да си подпишат договорите и да тренират с националния отбор. Излязоха на пресконференция и казаха, че ще бойкотират националния отбор. Към момента това е положението. Няма проблем със свободна борба, няма проблем с жените. Има проблем с тези четири или пет човека", продължи Мариянов.

"Министерски съвет е взел решение да прави зала на ЦСКА и спортното министерство почти я е завършило. С държавни средства. Към ЦСКА специално отношение няма. Имаме благодарствено писмо от г-н Ненад Лалович (президент на Международната федерация по борба - бел.авт.) за организацията на Световното първенство до 20 години. България се превръща в център на борбата и всяка година ще взимаме по две или три първенства. Работим в тази посока", каза още той.