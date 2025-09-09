Фенове на Сент Етиен направиха пробив и влязоха като миноритарни собственици в клуба

Фенската група “Сосиос Верт” успя да влезе тази седмица сред акционерите на клуба, като в момента това е на символично ниво, но то им дава право да участват в Генералните събрания на акционерите, съобщава АФП. Асоциацията на феновете е създадена през 2021 година и е успяла да събере бързо 120 000 евро, за да купи 0,1% от клуба, като средствата са набрани чрез дарения, съобщи нейният председател Жюлиен Беал.
Така "Сосиос Верт" са успели да изкупят 13500 акции, които са принадлежали на един от бившите директори на клуба - Венсан Тонг Куонг. От ръководството на Сент Етиен потвърдиха пред агенцията, че не са се възползвали от правото си да блокират сделката. Следващата цел на привържениците може да бъде да вземат 5% от капитала, което ще им позволи да влязат и в Административния съвет на клуба. Сред дарителите за сделката са и легендарни бивши играчи на клуба, сред които Мишел Платини, Жан-Мишел Ларке и Любомир Моравчик.
По този начин Сент Етиен се нареди сред малкото френски клубове, в които фенове и ултраси държат част от капитала, като другите са Сошо, Гингам, Руан, Бастия и Ним. “Зелените” изпаднаха от елита през миналия сезон, но имат амбициите да се върнат бързо, като в момента са начело на класирането в Лига 2.
Снимки: Imago