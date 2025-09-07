Популярни
  • 7 сеп 2025 | 11:22
Футболист на Сампдория спаси наръгана туристка

Футболист на Сампдория е оказал първа помощ на 34-годишна туристка от Полша, която е била нападната и наръгана с нож. Става дума за полузащитника Алесандро Белемо. Инцидентът е станал във вторник в родния град на състезателя Киоджа, който се намира в провинция Венеция.

Полякиня, която живее в Бавария, пристигнала в Италия, за да си почине на морето заедно с партньора и детето си. Вечерта, докато семейството останало в наетия апартамент, тя излязла на кратка разходка с кучето си. На една странична улица била нападната от мъж с каска на главата. Нападателят ѝ нанесъл десет прободни рани с нож в областта на главата, врата и гърба. Въпреки тежките наранявания, 34-годишната жена успяла да повика помощ. След това нападателят избягал с мотоциклет.

За щастие, наблизо се намирал Алесандро Белемо, 30-годишен халф на Сампдория, който, докато си почивал в родния край, чул писъци и веднага излязъл навън, за да провери какво се случва, съобщава „Онет“.

Белемо, заедно с брат си, се притекъл на помощ на ранената жена. Според свидетели, полякинята в началото била в съзнание, но състоянието ѝ бързо се влошавало. Футболистът и брат му ѝ оказали първа помощ и повикали спешна помощ.

“Заведохме я почти до моята къща, а след това повикахме линейка. В началото тя беше в съзнание, но й ставаше все по-зле. Постоянно питаше за кучето си”, разказа Белемо.

Спешната помощ бързо пристигнала на мястото, оказала на жената необходимата помощ и я транспортирала до болница. Лекарите установили, че животът ѝ не е в опасност, въпреки че нараняванията били сериозни.

Полицията бързо идентифицирала заподозрения – 25-годишен мъж, за когото се предполага, че има психически проблеми. Той е арестуван и се намира в ареста, очаквайки по-нататъшни действия от страна на компетентните органи.

Властите открили и кучето на пострадалата, което уплашено избягало от мястото на нападението. Открили го служители на близък дом за възрастни хора, живо и здраво.

