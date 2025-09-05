Популярни
Стоичков благодари на феновете

  • 5 сеп 2025 | 20:56
  • 245
  • 0

Легендата на българския футбол Христо Стоичков изрази благодарността си към феновете, които напълниха стадион “Васил Левски” във вчерашния мач с Испания. Камата смята, че така трябва да се подкрепя националния отбор.

"Искам да БЛАГОДАРЯ на всички фенове за уникалната атмосфера снощи. Показахте го още веднъж . На този стадион сме преживели уникални моменти , никога няма да забравя 2016 год , но и снощи ще остане паметна благодарение на ВАС , това е пътят да се подкрепя винаги НАЦИОНАЛНИЯТ ОТБОР. Още веднъж едно голямо БЛАГОДРАЯ", написа Стоичков.

