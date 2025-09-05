Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. София става европейска столица на минифутбола

София става европейска столица на минифутбола

  • 5 сеп 2025 | 17:20
  • 279
  • 0
София става европейска столица на минифутбола

През септември София ще приеме най-големите клубни турнири по минифутбол в Европа, организирани от Българската Асоциация Минифутбол (БАМФ) в партньорство с Европейската федерация (EMF). Събитията ще се проведат на базата на БФС в Бояна и ще съберат елита на континента в спорта.

Популярни имена в EUROCUP Masters
Сред най-интересните моменти ще бъде EUROCUP Masters (26–28 септември) – турнирът за ветерани, където България ще има три отбора. Особено внимание заслужава VMV Sofia, включващ футболни звезди като Валери Божинов, Пламен Крумов, Стоян Колев и Александър Тунчев, както и актуален бронзов медалист от миналогодишното издание. VMV ще се изправи срещу едни от най-силните ветерани в Европа, за да защити българската чест.

Българските отбори по турнири
EMF Champions League Men (17–21 септември)

 Красико Спорт Бургас – шампион на България

Лайтс Велико Търново – вицешампион на България

EMF Champions League Women (17–21 септември)

Dream Team Bulgaria

UNWE

EUROCUP (24–27 септември)
Общо 7 български отбора ще участват в турнира:

ФК Саяна Sofia

FC Villa Mark Orbit София

Няма място Велико Търново

ФК Райкомерс София

МФК Прогрес Пловдив

Епъл Джулюница

DXC Technology

EUROCUP Masters (26–28 септември)

Ихтиман

VMV Sofia

Зелен свят Перник

Изненади за феновете и уникална атмосфера
Организаторите канят всички фенове на вход свободен да подкрепят българските отбори и да станат част от зрелищните мачове. На трибуните ще има много изненади, награди и томболи, за да се превърне посещението в незабравимо преживяване за семействата и феновете.

София – столица на европейския минифутбол
С провеждането на четирите ключови турнира в рамките на септември, България утвърждава авторитета си като домакин на големи международни първенства и доказва високото ниво на организация на БАМФ в партньорство с EMF.

През септември София ще бъде не само столица на България, но и столица на европейския минифутбол.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Хулио Веласкес: Испания имаше огромно превъзходство

Хулио Веласкес: Испания имаше огромно превъзходство

  • 5 сеп 2025 | 15:33
  • 1675
  • 0
Десподов аут от игра поне три седмици

Десподов аут от игра поне три седмици

  • 5 сеп 2025 | 15:23
  • 2135
  • 1
Златко Янков: Момчета, по-смело! И испанците са с по два крака

Златко Янков: Момчета, по-смело! И испанците са с по два крака

  • 5 сеп 2025 | 15:18
  • 5485
  • 6
Ганчо Проданов от Национал: Чистата обич на децата към футбола ме зарежда постоянно

Ганчо Проданов от Национал: Чистата обич на децата към футбола ме зарежда постоянно

  • 5 сеп 2025 | 14:59
  • 723
  • 0
Грузия – България идва, а с него и шансът ти за чисто нов 65'' 4K телевизор!

Грузия – България идва, а с него и шансът ти за чисто нов 65'' 4K телевизор!

  • 5 сеп 2025 | 14:54
  • 4633
  • 5
Венцеслав Иванов: Постоянството е важно

Венцеслав Иванов: Постоянството е важно

  • 5 сеп 2025 | 14:28
  • 859
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

  • 5 сеп 2025 | 13:16
  • 11902
  • 11
Промените в ЦСКА продължават! "Червените" обявиха раздяла с важни фигури от ДЮШ

Промените в ЦСКА продължават! "Червените" обявиха раздяла с важни фигури от ДЮШ

  • 5 сеп 2025 | 17:01
  • 4420
  • 3
Златко Янков: Момчета, по-смело! И испанците са с по два крака

Златко Янков: Момчета, по-смело! И испанците са с по два крака

  • 5 сеп 2025 | 15:18
  • 5485
  • 6
Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

  • 5 сеп 2025 | 13:07
  • 36691
  • 59
Никола Цолов направи важна крачка към вицешампионската титла във Формула 3

Никола Цолов направи важна крачка към вицешампионската титла във Формула 3

  • 5 сеп 2025 | 16:43
  • 4141
  • 2
Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

  • 5 сеп 2025 | 11:08
  • 10662
  • 0