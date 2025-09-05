София става европейска столица на минифутбола

През септември София ще приеме най-големите клубни турнири по минифутбол в Европа, организирани от Българската Асоциация Минифутбол (БАМФ) в партньорство с Европейската федерация (EMF). Събитията ще се проведат на базата на БФС в Бояна и ще съберат елита на континента в спорта.

Популярни имена в EUROCUP Masters

Сред най-интересните моменти ще бъде EUROCUP Masters (26–28 септември) – турнирът за ветерани, където България ще има три отбора. Особено внимание заслужава VMV Sofia, включващ футболни звезди като Валери Божинов, Пламен Крумов, Стоян Колев и Александър Тунчев, както и актуален бронзов медалист от миналогодишното издание. VMV ще се изправи срещу едни от най-силните ветерани в Европа, за да защити българската чест.

Българските отбори по турнири

EMF Champions League Men (17–21 септември)



Красико Спорт Бургас – шампион на България



Лайтс Велико Търново – вицешампион на България



EMF Champions League Women (17–21 септември)



Dream Team Bulgaria



UNWE



EUROCUP (24–27 септември)

Общо 7 български отбора ще участват в турнира:



ФК Саяна Sofia



FC Villa Mark Orbit София



Няма място Велико Търново



ФК Райкомерс София



МФК Прогрес Пловдив



Епъл Джулюница



DXC Technology



EUROCUP Masters (26–28 септември)



Ихтиман



VMV Sofia



Зелен свят Перник



Изненади за феновете и уникална атмосфера

Организаторите канят всички фенове на вход свободен да подкрепят българските отбори и да станат част от зрелищните мачове. На трибуните ще има много изненади, награди и томболи, за да се превърне посещението в незабравимо преживяване за семействата и феновете.



София – столица на европейския минифутбол

С провеждането на четирите ключови турнира в рамките на септември, България утвърждава авторитета си като домакин на големи международни първенства и доказва високото ниво на организация на БАМФ в партньорство с EMF.



През септември София ще бъде не само столица на България, но и столица на европейския минифутбол.