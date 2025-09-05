Ганчо Проданов от Национал: Чистата обич на децата към футбола ме зарежда постоянно

В Национал искаме да осигурим най-адекватната среда за развитие на децата спрямо техните индивидуални качества и моментно състояние.

Това казва Ганчо Проданов, който е треньор на наборите 2014 и 2016 и е отговорник за развитието на децата в най-малките възрастови групи в клуба. Той е тренирал футбол в Стрелча до старша възраст, след което се насочва към образованието си. От повече от десет години е в Национал, като в началото е бил помощник-треньор на набор 2010 (тогава шестгодишни). Казва, че постоянно се зарежда от чистата любов на децата към футбола.

Обичта му към футбола идва още от детска възраст, „когато за първи път гледах Майкъл Оуен с екипа на Ливърпул през 1998 година“. „Тогава се влюбих във футбола и обикнах и Ливърпул като отбор“.

Проданов е почитател на нападателния футбол – този, който носи най-много голове. Вярва, че атакуващият стил може да се прилага още от най-малките възрастови групи, като се насърчават децата да играят напълно свободно и да не се притесняват от това да губят топката. „Основният фокус в играта трябва да бъде само напред. Когато могат да играят напред, да играят напред. Когато не могат, тогава биха могли да търсят варианти да подадат или встрани, или назад. Но имаме ли възможност да играем напред, играем само напред“.

„Вече около шест-седем години съм с набор 2014, а от три години съм и с набор 2016, като съвместявам двете длъжности. Разчитам много на екипа си, в който са Димитър Велизаров, Стоян Иванов и Калин Тодоров, който сега поема в друга професионална сфера. Смятам че заедно съумяваме много добре да съчетаваме концепцията и стилът, които има клубът ни, като ги прилагаме в двата набора. Стремим се да е съобразено и с индивидуалните способности на децата. Целта е това да бъде фокусът и двата ни набора да бъдат доминиращи в мачовете си и да опитват да вкарват възможно най-много голове“.

Проданов много хареса работата си с децата. „Носи ми голямо удовлетворение. И макар понякога има изтощаващи моменти, защото работим с голям брой деца, е много зареждащо. В тази ранна възраст не може да се определи кои деца ще продължат да играят след време. Така че има голяма основа и се стремим на всяко дете да обърнем внимание. Това е нашият индивидуален подход към тях. Да получат възможно най-много игрови минути. Това отнема много време от наша страна към тях, но когато в края на годината погледнем, че голяма част от децата са получили доста минути, това ни удовлетворява, че сме свършили добре работата. Мен лично много ме зареждат и турнирите, в които участваме и ме окрилява да продължавам да работя с тези възрасти. Зарежда ме чистата обич на децата към играта“.

Според него тъкмо любовта към футбола е ключът към развитието. „Всички деца имат различни умения и качества. Но основната роля на треньора е да им предаде обичта към играта, защото имат ли желание да тренират и да се усъвършенстват, това компенсира много други неща, които впоследствие ще натрупат с годините, ако продължат да играят“.

На въпрос за предизвикателствата в тази възраст Проданов подчертава, че много хора биха казали, че това са отношенията с родителите. Вярването на клуба и екипа му обаче е, че има стремеж за изграждане на здрава основа с тристранни отношения – играч-родител-треньор. „Т.е. когато има единомислие, уеднаквени и ясни цели пред трите субекта, тогава нещата вървят много лесно“.

Светът се променя, навлизат много технологии, но му прави впечатление, че при децата на тази възраст (6-7 години) общото е непринудената любов към футбола. „И това е нещо, което ме държи в тези възрасти. Затова не съм преминал да работя с по-висока възраст. Тази любов, която излъчват децата на 6-12 години, е много зареждаща лично за мен. А тя може да се съхрани занапред, когато има огромно търпение и единомислие в триъгълника, за който споменах – дете, родители и треньори. Когато всички са наясно, че развитието минава през дълъг процес и има подкрепа към детето, то минава през етапите на този процес плавно, методично и най-вече със спокойствие и увереност през годините“. По думите му не бива да се избързва и резултатът да се поставя пред развитието на децата.

„Има момчета, които се открояват. Това е съвсем нормално, както във всяка сфера има хора, които са талантливи и това се вижда ясно. Но футболът е отборен спорт и не може две или три деца, които се открояват, да играят сами. Те трябва да имат до себе си адекватна помощ и съответно съотборници, които искат да се развиват и усъвършенстват. Това е израз, който много често използваме, когато разговаряме с родителите. Казваме, че ние искаме да осигурим най-адекватна среда за моментното състояние на децата„, добавя треньорът.

По думите му „ако родителите подкрепят и насърчават децата да играят уверено и смело, не коментират пред тях решенията на треньорите и не ги натоварват с предварителни очаквания за тяхното развитие, децата могат да развият своя заложен футболен потенциал“.

Основните цели на Проданов са всички деца, които тренират в Национал, да продължат и следващите години да играят футбол, но и да останат добри приятели. „За мен като треньор и за екипа ми би било чудесно колкото се може повече деца да играят професионален футбол. Ще сме радостни и тези деца, които няма да стигнат професионалния футбол, да продължат да играят и да поддържат добри отношения със съотборниците си и с всички в клуба“.

„Участията ни в турнири извън България дават възможност на децата да трупат международен опит и да ги мотивират още повече да преследват мечтите си да станат професионални футболисти. През изминалите две години с набор 2016 имахме прекрасни футболни моменти, като играхме с отбори като Барселона, Милан, Интер, Ювентус, Андарлехт. Но най-значим успех в личен и професионален план за мен беше миналогодишното ни участие с набор 2014 в турнира в Ливърпул на базата на Академията в Къркби. Това е нещо, което мисля че е много значимо не само за Национал, а като цяло за България. Ние сме първият детски футболен клуб от страната, който стъпи на базата на Ливърпул. Играхме два пъти с Ливърпул, Уулвърхемтън, Дарби Каунти, Шефийлд Юнайтед. Убеден съм, че подобни участия допринасят не само за развитието на нашия клуб, но и за вдъхновението на децата да преследват своите мечти“, каза Проданов.