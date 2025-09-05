Стефан Ангелов: Ком е фаворит

Вторият отбор на Етър (Велико Търново) приема Ком (Берковица) в неделя. Срещата е от третия кръг на Северозападната Трета лига.

„Сериозно изпитание за нас. Излизаме срещу съперник, в чийто състав има футболисти с богат опит. Могат да победят всеки. Фаворит са в предстоящия мач. В такива двубои е необходима максимална мобилизация и пределна концентрация. Наред с тях, е важно да играем според възможностите си. Разбира се, че целта ни е победа“, коментира пред Sportal.bg Стефан Ангелов, треньор на „виолетовите“.

Снимка: juventusmalchika.com