  1. Sportal.bg
  2. Светкавица (Търговище)
  3. Емил Янчев: Нашите проблеми са истинският ни съперник

Емил Янчев: Нашите проблеми са истинският ни съперник

  • 5 сеп 2025 | 13:37
  • 392
  • 0

Светкавица (Търговище) приема утре Рилци (Добрич). Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

„Нашите проблеми са истинският ни съперник. Опитваме се да се справяме, но е доста трудно. Повече енергия и сили влагаме в юридически битки, отколкото на терена. При тази кошмарна ситуация, позицията в класирането на противника срещу който ще играем не е от значение. Не сме се предали. Знаем обаче, че всеки мач ще е тежко изпитание“, коментира пред Sportal.bg Емил Янчев, президент на търговищкия клуб.

