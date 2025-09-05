Емил Янчев: Нашите проблеми са истинският ни съперник

Светкавица (Търговище) приема утре Рилци (Добрич). Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

„Нашите проблеми са истинският ни съперник. Опитваме се да се справяме, но е доста трудно. Повече енергия и сили влагаме в юридически битки, отколкото на терена. При тази кошмарна ситуация, позицията в класирането на противника срещу който ще играем не е от значение. Не сме се предали. Знаем обаче, че всеки мач ще е тежко изпитание“, коментира пред Sportal.bg Емил Янчев, президент на търговищкия клуб.