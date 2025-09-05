Популярни
Димитър Дерменджиев за поредното пловдивско дерби

  • 5 сеп 2025 | 12:57
  • 200
  • 0

В неделя, втория отбор на Локомотив (Пловдив) играе със Спартак (Пловдив). Местното дерби е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Пореден двубой с допълнителен заряд. Треньорската промяна при съперника се оказа положителна за тях. Дербитата обаче са непредсказуеми. В последното срещу Марица, единствено положително за нас беше спечелената точка. Дано да сме си извадили поуки. Ясно е, че в такива битки напрежението е по-голямо. Играчите ни обаче вече имат опит и би трябвало да го неутрализират. Имаме потенциал за да се противопоставим успешно. Трябва обаче да сведем индивидуалните грешки до минимум. Естествено, че ще търсим победа“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.

Локо (Пловдив) очаква още чужденци

Официално: ЦСКА 1948 представи национал на Беларус

Ас на Лудогорец се завръща в игра след паузата

Левски задържа една от звездите си с нов договор

Георги Иванов: Футболистите дадоха всичко от себе си

Божинов: Направо настръхнах

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

Левски задържа една от звездите си с нов договор

Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

