Димитър Дерменджиев за поредното пловдивско дерби

В неделя, втория отбор на Локомотив (Пловдив) играе със Спартак (Пловдив). Местното дерби е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Пореден двубой с допълнителен заряд. Треньорската промяна при съперника се оказа положителна за тях. Дербитата обаче са непредсказуеми. В последното срещу Марица, единствено положително за нас беше спечелената точка. Дано да сме си извадили поуки. Ясно е, че в такива битки напрежението е по-голямо. Играчите ни обаче вече имат опит и би трябвало да го неутрализират. Имаме потенциал за да се противопоставим успешно. Трябва обаче да сведем индивидуалните грешки до минимум. Естествено, че ще търсим победа“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.