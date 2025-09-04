От ЦСКА свалили цената на ново попълнение

Ръководството на ЦСКА е успяло да свали още малко цената по привличането на Анжело Мартино. Първоначално се смяташе, че "червените" ще броят 400 000 долара на Нюелс Олд Бойс за 27-годишния защитник, но в крайна сметка сумата по сделката ще бъде 345 000 долара, като родният клуб на Лионел Меси ще запази и 10 процента от следваща негова продажба, съобщиха медиите в Аржентина.

Информацията, че договорът на Мартино с Нюелс е изтичал през декември, също не отговаря напълно на истината. Аржентинците са имали опция да удължат контракта му с още 12 месеца, до края на 2026 г. Тя обаче е била съпътствана от откупна клауза в размер на 200 000 долара през този декември. Затова и в южноамериканския клуб са взели решение да приберат малко повече пари за правата му сега, вместо по-малко след няколко месеца. Освен това мотивацията му в този период е щяла да бъде доста ниска, отчитат в южноамериканската страна.

Договорът на играча с ЦСКА е за три години - до 2028-а.