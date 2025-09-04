Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. От ЦСКА свалили цената на ново попълнение

От ЦСКА свалили цената на ново попълнение

  • 4 сеп 2025 | 09:43
  • 1024
  • 0
От ЦСКА свалили цената на ново попълнение

Ръководството на ЦСКА е успяло да свали още малко цената по привличането на Анжело Мартино. Първоначално се смяташе, че "червените" ще броят 400 000 долара на Нюелс Олд Бойс за 27-годишния защитник, но в крайна сметка сумата по сделката ще бъде 345 000 долара, като родният клуб на Лионел Меси ще запази и 10 процента от следваща негова продажба, съобщиха медиите в Аржентина.

Информацията, че договорът на Мартино с Нюелс е изтичал през декември, също не отговаря напълно на истината. Аржентинците са имали опция да удължат контракта му с още 12 месеца, до края на 2026 г. Тя обаче е била съпътствана от откупна клауза в размер на 200 000 долара през този декември. Затова и в южноамериканския клуб са взели решение да приберат малко повече пари за правата му сега, вместо по-малко след няколко месеца. Освен това мотивацията му в този период е щяла да бъде доста ниска, отчитат в южноамериканската страна.

Договорът на играча с ЦСКА е за три години - до 2028-а.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Шок! Футболист на Локо (Мездра) е със счупен крак

Шок! Футболист на Локо (Мездра) е със счупен крак

  • 4 сеп 2025 | 09:56
  • 214
  • 0
Ясен Петров: България може да мечтае срещу Испания

Ясен Петров: България може да мечтае срещу Испания

  • 4 сеп 2025 | 09:56
  • 170
  • 0
Официална вечеря за двете делегации преди България - Испания

Официална вечеря за двете делегации преди България - Испания

  • 4 сеп 2025 | 09:46
  • 384
  • 0
Рилски елиминира Пирин Разлог за Купата на България, чака опонент от Втора лига

Рилски елиминира Пирин Разлог за Купата на България, чака опонент от Втора лига

  • 4 сеп 2025 | 09:35
  • 394
  • 0
Четири отбора продължават да са безпогрешни в Елитната група до 16 години

Четири отбора продължават да са безпогрешни в Елитната група до 16 години

  • 4 сеп 2025 | 09:30
  • 241
  • 0
Хебър се подсили с трима нови, единият идва под наем от Левски

Хебър се подсили с трима нови, единият идва под наем от Левски

  • 4 сеп 2025 | 09:15
  • 1012
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 10792
  • 0
Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

  • 4 сеп 2025 | 07:01
  • 4876
  • 2
Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

  • 4 сеп 2025 | 07:20
  • 5140
  • 0
Отново е време за световните квалификации

Отново е време за световните квалификации

  • 4 сеп 2025 | 08:01
  • 2025
  • 0
Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

  • 3 сеп 2025 | 20:51
  • 17468
  • 0
Интересни резултати в четвъртфиналите на US Open, победи за българите

Интересни резултати в четвъртфиналите на US Open, победи за българите

  • 4 сеп 2025 | 06:47
  • 22755
  • 0