  Метц
  2. Метц
Метц взе бивш защитник на Милан

  • 4 сеп 2025 | 00:54
Бившият защитник на Милан Фоде Бало-Туре преминава Мец като свободен агент. От френския клуб обявиха привличането на национала на Сенегал. Договорът му е за една година с опция за продължаване с още една.

Бало-Туре изкара втората половина на миналия сезон в Льо Авър и взе участие в 10 мача от Лига 1.

28-годишният бранител премина още през Фулъм, Монако, Лил и втория състав на Пари Сен Жермен в своята кариера до момента.

Фоде Бало-Туре дебютира за националния отбор на Сенегал през 2021 година, след което изигра 16 двубоя.

Защитникът имаше договор с Милан в периода 2021-2025 година, но записа само 20 мача и реализира 1 гол за седемкратния клубен шампион на Европа.

