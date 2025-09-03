Популярни
Шефът на модерния петобой у нас проведе разговори с принц Алберт II, Сергей Бубка и членове на МОК
Шефът на модерния петобой у нас проведе разговори с принц Алберт II, Сергей Бубка и членове на МОК

  • 3 сеп 2025 | 16:33
Шефът на модерния петобой у нас проведе разговори с принц Алберт II, Сергей Бубка и членове на МОК

Бъдещето на МОК, спортовете в олимпийската програма и "новия" модерен петобой с обстикъл обсъждаха членовете на борда на Международната федерация по модерен петобий (UIPM) и членове на МОК на първото световно първенство за мъже и жени с новата дисциплина в Каунас, Литва.

За визията на рицарския спорт, развитието и мястото в олимпийската му, в дискусиите в Каунас бе поканен и участва президентът на Българската федерация по модерен петобой (БФМП) Андрей Кузманов, бивш служебен министър на спорта и бивш президент на Европейската конфедерация по модерен петобой (UCMP).

На световното първенство в Каунас, първото издание без конна езда, а с препятствия, Кузманов проведе срещи с принца на Монако Алберт II, постоянен член МОК и легендарния овчарски скачач и световен рекордьор Сергей Бубка, член на МОК от 1999 г., австриеца Карл Щос, член на МОК и председател на Комисията за олимпийска програма, Балаж Юриеш, член на МОК и президент на Унгарския олимпийски комитет и др. Членовете на МОК и целият борд на Международната федерация по модерен петобой наблюдаваха и дискутираха формата на световното първенство заради обстикъла.

"Всички се обединяват около мнението, че е рано да се коментира атрактивността и ефекта на обстикъла, които смени конната езда. Но е важно да се види къде е мястото на модерния петобой в олимпийската програма. Разговаряхме с принц Алберт, Сергей Бубка и останалите членове на МОК за БОК и модерния петобой, както и за домакинството на първото световно първенство с обстекълс. В Борда на световната централа се обсъждат и нови правила за брой участници на олимпийските игри и дисциплините как да се точкуват", каза Кузманов.

В разговорите за БОК мнението на всички е, че има решение на проблема, но се въздържат от коментари и препоръки. Президента на БФМП разговаря и с Лаура Адуласкайте, олимпийска и многократна световна и европейска шампионка, депутат и член на коммсията по спорт на Литва. Двамата обсъдиха възможността за сътрудничество между България и Литва.

