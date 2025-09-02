Резултати, голмайстори и класиране след 4-ия кръг на Елитната група до 16 години

Арда - Черно море 2:2
1:0 Никола Ранчев (7')
1:1 Никола Симеонов (43')
2:1 Нурай Юсеин (63')
2:2 Денислав Димов (76')
Септември - Пловдив 2015 4:0
1:0 Борис Гогов (22')
2:0 Борис Гогов (30')
3:0 Искрен Добрев (38')
4:0 Георги Цепов (54')
Славия - Локомотив (Пловдив) 0:2
0:1 Радостин Славщенски (55')
0:2 Даниел Лилковски (60')
ЦСКА - Пирин 2:2
0:1 Алекс Николов (18')
0:2 Владислав Зайков (25')
1:2 Марк Илков (52')
2:2 Никола Боевски (87')
Лудогорец - Дунав 3:0
1:0 Виктор Шехов (27')
2:0 Ахмед Манаф (40')
3:0 Ахмед Манаф (44')
Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца) 2:0
1:0 Мирослав Минчев (19')
2:0 Даниел Тосев (64')
Национал - Левски 1:4
0:1 Денислав Костов (7')
0:2 Кристиан Шиячки (16')
0:3 Кристиан Шиячки (51')
0:4 Кристиан Шиячки (67')
1:4 Иван Милушев (79')
Академик (Пловдив) - Етър 3:0
1:0 Антоан Добрев (11')
2:0 Антоан Добрев (45')
3:0 Калоян Горанов (47')