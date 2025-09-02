БФС обяви съдийските назначения за двубоите от седмия кръг на Втора лига

Българският футболен съюз обяви съдийските назначения за двубоите от седмия кръг на Втора лига.
Срещи от 7 кръг на Втора лига, сезон 2025/2026:
6 септември 2025 г., събота, 17:00 ч. Сдружение футболен клуб Фратрия - ПФК Лудогорец 1945 II ГС: Николай Диянов Запрянов АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Атанас Димитров Пилатов 4-ти: Стефан Атанасов Гурков СН: Живко Герганов Недялков
6 септември 2025 г., събота, 17:00 ч. ОФК Янтра 2019 - Футболен клуб Севлиево ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Радослав Георгинов Вутов 4-ти: Петър Димов Аспарухов СН: Георги Иванов Хаджийски
6 септември 2025 г., събота, 17:00 ч. Футболен клуб Миньор-Перник - Спортист 2009 ГС: Христо Митков Минчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Петър Николаев Михов 4-ти: Валентин Любомиров Стефанов СН: Цветан Борисов Трифонов
6 септември 2025 г., събота, 17:00 ч. ОФК Спартак Пл - ФК Хебър 1918 ГС: Камен Ташев Терзиев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Месут Севинчев Ахмедов 4-ти: Борис Борисов Попов СН: Николай Валентинов Малджански
6 септември 2025 г., събота, 17:00 ч. ПФК ЦСКА II ЕАД - Футболен клуб Черноморец 1919 Бургас ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Мартин Викторов Мирчев 4-ти: Петър Милков Николов СН: Драган Кирилов Стойков
6 септември 2025 г., събота, 18:00 ч. ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Етър ВТ ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Радостин Николов Бодуров 4-ти: Георги Иванов Иванов СН: Ичко Лозев Лозев
6 септември 2025 г., събота, 19:00 ч. ФК Дунав Русе - ОФК Беласица ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Живко Руменов Петров АС2: Димитър Атанасов Димитров 4-ти: Владимир Николаев Кирилов СН: Красимир Здравков Керезов
8 септември 2025 г., понеделник, 17:00 ч. ОФК Вихрен-Сандански - ПФК Пирин 22 АД ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Георги Петров Спасов 4-ти: Петър Георгиев Димитров СН: Галина Лазарова Донева