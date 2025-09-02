Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. БФС обяви съдийските назначения за двубоите от седмия кръг на Втора лига

БФС обяви съдийските назначения за двубоите от седмия кръг на Втора лига

  • 2 сеп 2025 | 17:34
  • 464
  • 0
БФС обяви съдийските назначения за двубоите от седмия кръг на Втора лига

Българският футболен съюз обяви съдийските назначения за двубоите от седмия кръг на Втора лига.

Срещи от 7 кръг на Втора лига, сезон 2025/2026:

6 септември 2025 г., събота, 17:00 ч. Сдружение футболен клуб Фратрия - ПФК Лудогорец 1945 II ГС: Николай Диянов Запрянов АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Атанас Димитров Пилатов 4-ти: Стефан Атанасов Гурков СН: Живко Герганов Недялков

6 септември 2025 г., събота, 17:00 ч. ОФК Янтра 2019 - Футболен клуб Севлиево ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Радослав Георгинов Вутов 4-ти: Петър Димов Аспарухов             СН: Георги Иванов Хаджийски

6 септември 2025 г., събота, 17:00 ч. Футболен клуб Миньор-Перник - Спортист 2009 ГС: Христо Митков Минчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Петър Николаев Михов 4-ти: Валентин Любомиров Стефанов           СН: Цветан Борисов Трифонов

6 септември 2025 г., събота, 17:00 ч. ОФК Спартак Пл - ФК Хебър 1918 ГС: Камен Ташев Терзиев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Месут Севинчев Ахмедов 4-ти: Борис Борисов Попов СН: Николай Валентинов Малджански

6 септември 2025 г., събота, 17:00 ч. ПФК ЦСКА II ЕАД - Футболен клуб Черноморец 1919 Бургас ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Мартин Викторов Мирчев 4-ти: Петър Милков Николов       СН: Драган Кирилов Стойков

6 септември 2025 г., събота, 18:00 ч. ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Етър ВТ ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Радостин Николов Бодуров 4-ти: Георги Иванов Иванов          СН: Ичко Лозев Лозев

6 септември 2025 г., събота, 19:00 ч. ФК Дунав Русе - ОФК Беласица ГС:  Красен Иванов Георгиев АС1: Живко Руменов Петров АС2: Димитър Атанасов Димитров 4-ти: Владимир Николаев Кирилов                СН:  Красимир Здравков Керезов

8 септември 2025 г., понеделник, 17:00 ч. ОФК Вихрен-Сандански - ПФК Пирин 22 АД ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Георги Петров Спасов 4-ти: Петър Георгиев Димитров               СН: Галина Лазарова Донева

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

България U19 стартира подготовка с играчи от Милан, Уест Хам и Кьолн

България U19 стартира подготовка с играчи от Милан, Уест Хам и Кьолн

  • 2 сеп 2025 | 14:41
  • 969
  • 0
Левски организира кастинг за деца

Левски организира кастинг за деца

  • 2 сеп 2025 | 14:40
  • 1071
  • 1
Сърбин ще ръководи България - Испания

Сърбин ще ръководи България - Испания

  • 2 сеп 2025 | 14:36
  • 1626
  • 3
Талантлив бранител поднови договора си с Берое

Талантлив бранител поднови договора си с Берое

  • 2 сеп 2025 | 13:21
  • 831
  • 0
Неделев даде старт на четвъртия сезон на Футболно училище Ботев (Пловдив)

Неделев даде старт на четвъртия сезон на Футболно училище Ботев (Пловдив)

  • 2 сеп 2025 | 12:51
  • 461
  • 0
Защитник на Добруджа с тежка контузия

Защитник на Добруджа с тежка контузия

  • 2 сеп 2025 | 12:38
  • 1193
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 27086
  • 42
Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

  • 2 сеп 2025 | 16:20
  • 8599
  • 5
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 10153
  • 7
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 16278
  • 4
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
  • 15925
  • 8
Следете битките в седмия ден на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

Следете битките в седмия ден на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

  • 2 сеп 2025 | 17:00
  • 6682
  • 0