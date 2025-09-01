Популярни
Резултати, голмайстори и класиране след 4-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 1 сеп 2025 | 19:36
Арда - ЦСКА  1:0
1:0 Радослав Коев  (20')

Локомотив (Пловдив) - Черно море  0:4
0:1 Стефан Монев (10')
0:2 Евгений Русланович (28')
0:3 Габриел Петков (56')
0:4 Боян Русинов (79')

Славия - Ботев (Пловдив) 2:1
0:1 Мартин Петков (66')
1:1 Светослав Иванов (75')
2:1 Петър Благоев (90')

Левски - ЦСКА 1948  4:3
1:0 Ернан Ангелов (31')
2:0 Денис Милетиев (48')
2:1 Борислав Миров (53')
2:2 Крис Чавдаров (67')
3:2 Лазар Петров (73')
4:2 Ернан Ангелов (79')
4:3 Кирил Дянков (83') 

Лудогорец - Пирин 2:1
0:1 Иван Стоилов (45')
1:1 Йоан Нофал (72')
2:1 Ястиян Георгиев (81')

Хебър - Фратрия  4:0
1:0 Йордан Митров (14')
2:0 Денислав Николов (64')
3:0 Цветан Шиков (77')
4:0 Йордан Батаклиев (84')

Спартак (Плевен) - Национал 1:2
0:1 Станислав Симеонов (12')
1:1 Цветомир Конов (27')
1:2 Георги Марков (65')

Етър - Септември 1:6
0:1 Андрей Грозданов (10')
0:2 Александър Вутов (25')
0:3 Андрей Грозданов (29')
0:4 Александър Сираков (49')
0:5 Андрей Грозданов (51')
0:6 Виктор Иванов (66')
1:6 Борислав Стоянов (88')

Клуб от Чемпиъншип следи Филип Кръстев

  • 1 сеп 2025 | 15:41
Кирил Котев: Играчите ще дадат максимума от себе си

  • 1 сеп 2025 | 15:10
И от Пирин (Гоце Делчев) скочиха на реферите

  • 1 сеп 2025 | 15:05
Още една треньорска глава падна във Втора лига

  • 1 сеп 2025 | 15:01
Достанич и Котев призоваха към подкрепа на българските играчи

  • 1 сеп 2025 | 14:24
ЦСКА заминава на лагер в Банско

  • 1 сеп 2025 | 13:56
Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 21:00
Илиан Илиев: Можем да спечелим самочувствие срещу Испания

  • 1 сеп 2025 | 17:22
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 1 сеп 2025 | 19:52
Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

  • 1 сеп 2025 | 20:52
Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 1 сеп 2025 | 20:00
