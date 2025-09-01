Резултати, голмайстори и класиране след 4-ия кръг на Елитната група до 17 години

Арда - ЦСКА 1:0
1:0 Радослав Коев (20')
Локомотив (Пловдив) - Черно море 0:4
0:1 Стефан Монев (10')
0:2 Евгений Русланович (28')
0:3 Габриел Петков (56')
0:4 Боян Русинов (79')
Славия - Ботев (Пловдив) 2:1
0:1 Мартин Петков (66')
1:1 Светослав Иванов (75')
2:1 Петър Благоев (90')
Левски - ЦСКА 1948 4:3
1:0 Ернан Ангелов (31')
2:0 Денис Милетиев (48')
2:1 Борислав Миров (53')
2:2 Крис Чавдаров (67')
3:2 Лазар Петров (73')
4:2 Ернан Ангелов (79')
4:3 Кирил Дянков (83')
Лудогорец - Пирин 2:1
0:1 Иван Стоилов (45')
1:1 Йоан Нофал (72')
2:1 Ястиян Георгиев (81')
Хебър - Фратрия 4:0
1:0 Йордан Митров (14')
2:0 Денислав Николов (64')
3:0 Цветан Шиков (77')
4:0 Йордан Батаклиев (84')
Спартак (Плевен) - Национал 1:2
0:1 Станислав Симеонов (12')
1:1 Цветомир Конов (27')
1:2 Георги Марков (65')
Етър - Септември 1:6
0:1 Андрей Грозданов (10')
0:2 Александър Вутов (25')
0:3 Андрей Грозданов (29')
0:4 Александър Сираков (49')
0:5 Андрей Грозданов (51')
0:6 Виктор Иванов (66')
1:6 Борислав Стоянов (88')