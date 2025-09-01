Съдийската комисия дава пресконференция

Популярни
  • 1 сеп 2025 | 09:04
  • 429
  • 0
Българският футболен съюз информира, че във вторник (2 септември) от 11:00 часа в Амфитеатралната зала на efbet Национална футболна база ще се проведе пресконференция на Съдийската комисия към БФС. Основна тема на срещата ще бъдат съдийските решения в изминалите кръгове от първенството, като ще бъдат направени анализи и коментари по ключови ситуации.

На пресконференцията ще присъстват председателят на Съдийската комисия Станислав Тодоров, както и негови колеги от комисията, които ще отговарят на въпросите на медиите.

