  3. Кьолн се разправи с Фрайбург за втора поредна победа

  • 31 авг 2025 | 22:35
Кьолн продължава с отличното си представяне от началото на сезона в Бундеслигата. "Козлите" записаха втора поредна победа, след като се наложиха с 4:1 над Фрайбург в домакинството си от втория кръг. Якуб Камински (35'), Мариус Бюлтер (47'), Ян Тилман (57') и Саид Ел Мала (82') реализираха попаденията за домакините, а за гостите се разписа Максимилиан Егещайн (84').

Кьолн показа доста приятна за окото игра и в 35-ата минута откри резултата с хубава комбинация. Мариус Бюлтер с диагонален пас намери Якуб Камински в близост до вратата, а той от воле отбеляза за 1:0.

В 47-ата минута Ян Тилман с меко центриране намери Мариус Бюлтер, който с глава бе точен за 2:0.

В 57-ата минута Тилман засече от движение пас на Бюлтер и прати топката неспасяемо в мрежата за 3:0.

Четвъртият гол за "козлите" падна в 82-рата минута, когато удар на Рагнар Ахе бе блокиран от защитник, но топката попадна в Саид Ел Мала, който стреля във вратата за 4:0.

В края гостите успяха да направят загубата си по-почетна. Максимилиан Егещайн бе точен с глава след центриране от корнер.

С тази победа Кьолн е на 3-тото място в класирането с 6 точки, колкото имат и Байерн и Айнтрахт (Франкфурт). Фрайбург пък се срина на дъното на таблицата с нулев актив и 2:7 голова разлика.

