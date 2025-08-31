Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Христо Стоичков ще има още по-силна карта в EAFC 26

Христо Стоичков ще има още по-силна карта в EAFC 26

  • 31 авг 2025 | 10:52
  • 1476
  • 0
Христо Стоичков ще има още по-силна карта в EAFC 26

Легендата на българския футбол Христо Стоичков продължава да е част от EAFC. През новия сезон на играта той отново ще е икона, но от EA Sports са направили ключова промяна в неговата карта.

Камата отново ще бъде с рейтинг 89, но вместо Technical Playstyle той вече ще има Low Driven Playstyle, което се очаква да бъде един от най-силните и през FC 26.

Стоичков: Съдбата реши да не играя с Трифон Иванов в Барселона
Стоичков: Съдбата реши да не играя с Трифон Иванов в Барселона

Този Playstyle ще имат само още седем карти в цялата игра, сред които Ерлинг Холанд, Карим Бензема, Патрик Клуиверт, Миа Хам, Диего Милито, Хари Кюъл и Клаудиа Пина.

Следвай ни:

Още от eSports

Virtus.Pro остави на пейката Денис "electroNic" Шарипов

Virtus.Pro остави на пейката Денис "electroNic" Шарипов

  • 30 авг 2025 | 11:11
  • 741
  • 0
Valve обяви последния отбор за The International 2025

Valve обяви последния отбор за The International 2025

  • 29 авг 2025 | 12:17
  • 1048
  • 0
MIBR планира международен състав, от клуба са се насочили към млада надежда на G2

MIBR планира международен състав, от клуба са се насочили към млада надежда на G2

  • 28 авг 2025 | 15:01
  • 550
  • 0
Легендата Snax вече е свободен агент

Легендата Snax вече е свободен агент

  • 28 авг 2025 | 11:02
  • 884
  • 0
NAVI с ужасен дебют в LEC

NAVI с ужасен дебют в LEC

  • 27 авг 2025 | 10:49
  • 624
  • 0
MIBR се раздели със снайпериста си

MIBR се раздели със снайпериста си

  • 26 авг 2025 | 12:55
  • 770
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

  • 30 авг 2025 | 23:11
  • 209285
  • 856
Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

  • 31 авг 2025 | 07:36
  • 6256
  • 3
Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 07:53
  • 6444
  • 23
Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

  • 31 авг 2025 | 07:22
  • 6235
  • 0
Бойко Величков разочарован от липсата на много неща, каза дали се готви треньорска рокада в ЦСКА

Бойко Величков разочарован от липсата на много неща, каза дали се готви треньорска рокада в ЦСКА

  • 31 авг 2025 | 00:13
  • 37549
  • 67
Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

  • 31 авг 2025 | 00:30
  • 41878
  • 85