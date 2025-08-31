Христо Стоичков ще има още по-силна карта в EAFC 26

Легендата на българския футбол Христо Стоичков продължава да е част от EAFC. През новия сезон на играта той отново ще е икона, но от EA Sports са направили ключова промяна в неговата карта.

🚨 LOW DRIVEN PLUS 🔥



OP way to score on #FC26 👀



📝 👇 pic.twitter.com/s70wlAaazp — RobosFUT (@RobosFUT) August 30, 2025

Камата отново ще бъде с рейтинг 89, но вместо Technical Playstyle той вече ще има Low Driven Playstyle, което се очаква да бъде един от най-силните и през FC 26.

Стоичков: Съдбата реши да не играя с Трифон Иванов в Барселона

Този Playstyle ще имат само още седем карти в цялата игра, сред които Ерлинг Холанд, Карим Бензема, Патрик Клуиверт, Миа Хам, Диего Милито, Хари Кюъл и Клаудиа Пина.