  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Матю "ZywOo" Ербо е №1 в Counter-Strike за 2025

Матю "ZywOo" Ербо е №1 в Counter-Strike за 2025

  • 11 яну 2026 | 17:46
  • 249
  • 0
Матю "ZywOo" Ербо е №1 в Counter-Strike за 2025

Вече са ясни тримата класирани на челните места в класацията на HLTV за най-добрите в Counter-Strike. Тази година на челна позиция се нареди Матю "ZywOo" Ербо, следван от Данийл "donk" Кришковец и Робин "ropz" Коол.

ropz и ZywOo постигнаха тазгодишния си успех с категоричното си представяне, носейки екипа на Vitality. Заедно те спечелиха Мейджърите в Остин и Будапеща, IEM Катовице, ESL Pro League S21, BLAST Open Лисабон, IEM Мелбърн, BLAST Rivals S1, IEM Далас и ESL Pro League S22.

donk пък съумя да триумфира в BLAST Bounty 1 и 2, PGL Астана и IEM Кьолн с Team Spirit. Той има MVP от всички тези турнири, като записа най-висок рейтинг от 1.42, най-много damage per round, най-голям процент рундове с елиминация, както и най-висок рейтинг на финали и срещу най-добрите в света.

ropz може да се похвали с четвърти най-висок рейтинг от Мейджъри, елит рейтинг и цялостното си силно представяне, а първенецът ZywOo е първи в света по elimination рейтинг, води по рейтинг в голяма част от картите, но освен това има приз за MVP и от двата спечелени Мейджъра.

Снимка: HLTV

