Младите звезди на българския тенис излизат на корта за петото издание на Stamatin Kids Cup

Младите звезди на българския тенис излизат на корта за петото издание на мастърс турнира Stamatin Kids Cup.

Тази година ще се проведе от 5 до 7 септември 2025 г. в спортен клуб „Дема“ в София. Турнирът, който е част от официалния календар на Българската федерация по тенис, дава отлична възможност на най-добрите млади таланти да блеснат на корта – традиция, която ги вдъхновява и мотивира в началото на новия сезон.

Надпреварата ще събере 48 млади шампиони в двете възрастови групи – до 10 и до 12 години.

Официалното откриване е на 5 септември в ранния следобед и ще постави началото на един дългоочакван уикенд. Вторият ден ще бъде изцяло посветен на тенис срещите, а вечерта участниците ще могат да се насладят на специално подготвено Player Party, което вече се превърна в традиция на турнира и носи много настроение и усмивки.

Финалите и тържествената церемония по награждаването ще се състоят на 7 септември. Тогава победителите ще издигнат купата на Stamatin Kids Cup, а заедно с нея ще бъдат връчени и отличия за различни категории, които подчертават таланта, спортсменството и духа на състезанието. Наградите освен медали включват и специални изненади, които ще превърнат всеки участник в истински шампион.

Освен спортното напрежение и радостта от играта, турнирът ще предложи и допълнителни изненади за публиката. Гостите ще имат възможност да се снимат във фото ъгъл, създаден да запечата емоцията от събитието. А за да бъде изживяването още по-пълно, ще има и сладки изненади за посетителите, така че всички да се насладят на празничната атмосфера заедно с младите шампиони.

Наред с големия трофей ще бъдат връчени и специални отличия в различни категории, които ще допринесат за още по-вълнуваща атмосфера.

Генерален спонсор на турнира е Stamatin Kids – детски сироп за имунитет на макс, който подготвя децата за предстоящата учебна година. Каним всички любители на тениса да бъдат част от това вдъхновяващо събитие в спортеб клуб "Дема", бул. „Александър Малинов“ №19, ж.к. Младост 1. Откриването е в 13:00 в петък / 5 септември/, а мачовете започват от 09:00 всеки ден.

(в материала има продуктово позициониране)