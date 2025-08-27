Капитанът на Германия се надява треньорът Мумбру да се оправи бързо

Настоящите световни шампиони от Германия имат големи амбиции за стартиращото днес Европейско първенство по баскетбол за мъже, като по-късно им предстои да играят в Тампере (Финландия) срещу тима на Черна гора в първия си мач. Евробаскет 2025 се провежда в четири държави - Финландия, Полша, Латвия и Кипър, като ще продължи до 14 септември. Срещи от елиминациите ще се играят в латвийската столица Рига.

"Чувстваме се добре. Направихме добра подготовка, изиграхме страхотни мачове и сме развълнувани да започнем участието си. Откриващият мач е срещу Черна гора и всички знаем колко опасни могат да бъдат, особено в нападение. Мисля, че на Евробаскет всеки отбор е опасен. Опитваме се да се съсредоточим върху себе си - върху това, което правим, но разбира се, знаем, че всеки е заплаха в Европа", коментира капитанът на германския национален състав Денис Шрьодер, цитиран от Eurohoops.net.

Германия се изправи пред внезапен проблем преди откриващия мач, тъй като старши треньорът Алекс Мумбру беше хоспитализиран в Тампере поради остра инфекция. Шрьодер вярва, че отборът няма да бъде засегнат, като ще бъде воден от помощник-треньора Алан Ибрахимагич.

"В крайна сметка всички знаем какво направи нашият тим през последните няколко години. Алан тренира европейските шампиони до 18 години, направи история с тях, а отборът до 19 години стана втори на Световното първенство. Така че това е просто още една пречка на пътя. Да се надяваме, че Алекс ще се оправи бързо, защото здравето е най-важното нещо и ние ще се погрижим за всичко, докато се върне", добави Шрьодер, който не предостави нови подробности за състоянието на Мумбру.

"Писах му съобщения. Доколкото знам, състоянието му е стабилно. Да се надяваме, че ще се върне скоро", завърши Денис Шрьодер на пресконференция в Тампере.