Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Капитанът на Германия се надява треньорът Мумбру да се оправи бързо

Капитанът на Германия се надява треньорът Мумбру да се оправи бързо

  • 27 авг 2025 | 12:24
  • 554
  • 0
Капитанът на Германия се надява треньорът Мумбру да се оправи бързо

Настоящите световни шампиони от Германия имат големи амбиции за стартиращото днес Европейско първенство по баскетбол за мъже, като по-късно им предстои да играят в Тампере (Финландия) срещу тима на Черна гора в първия си мач. Евробаскет 2025 се провежда в четири държави - Финландия, Полша, Латвия и Кипър, като ще продължи до 14 септември. Срещи от елиминациите ще се играят в латвийската столица Рига.

"Чувстваме се добре. Направихме добра подготовка, изиграхме страхотни мачове и сме развълнувани да започнем участието си. Откриващият мач е срещу Черна гора и всички знаем колко опасни могат да бъдат, особено в нападение. Мисля, че на Евробаскет всеки отбор е опасен. Опитваме се да се съсредоточим върху себе си - върху това, което правим, но разбира се, знаем, че всеки е заплаха в Европа", коментира капитанът на германския национален състав Денис Шрьодер, цитиран от Eurohoops.net.

Германия се изправи пред внезапен проблем преди откриващия мач, тъй като старши треньорът Алекс Мумбру беше хоспитализиран в Тампере поради остра инфекция. Шрьодер вярва, че отборът няма да бъде засегнат, като ще бъде воден от помощник-треньора Алан Ибрахимагич.

"В крайна сметка всички знаем какво направи нашият тим през последните няколко години. Алан тренира европейските шампиони до 18 години, направи история с тях, а отборът до 19 години стана втори на Световното първенство. Така че това е просто още една пречка на пътя. Да се надяваме, че Алекс ще се оправи бързо, защото здравето е най-важното нещо и ние ще се погрижим за всичко, докато се върне", добави Шрьодер, който не предостави нови подробности за състоянието на Мумбру.

"Писах му съобщения. Доколкото знам, състоянието му е стабилно. Да се надяваме, че ще се върне скоро", завърши Денис Шрьодер на пресконференция в Тампере.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Агенция Digital ID ще ръководи маркетинга на баскетболния отбор Апоел Тел Авив по време на участието му в Евролигата в София

Агенция Digital ID ще ръководи маркетинга на баскетболния отбор Апоел Тел Авив по време на участието му в Евролигата в София

  • 27 авг 2025 | 09:14
  • 671
  • 0
Александър Гавалюгов с гръмки думи след трансфера на Боби Младенов в Апоел Тел Авив

Александър Гавалюгов с гръмки думи след трансфера на Боби Младенов в Апоел Тел Авив

  • 27 авг 2025 | 08:00
  • 6394
  • 8
Изненадващи прогнози за ЕвроБаскет от Ботевград

Изненадващи прогнози за ЕвроБаскет от Ботевград

  • 27 авг 2025 | 07:36
  • 5093
  • 0
ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

  • 27 авг 2025 | 07:00
  • 6309
  • 4
Константин Паисиев пред Sportal.bg: Мястото на Миньор трябва да е минимум в шестицата

Константин Паисиев пред Sportal.bg: Мястото на Миньор трябва да е минимум в шестицата

  • 26 авг 2025 | 20:33
  • 1964
  • 0
Васил Попов пред Sportal.bg: Тази година Миньор има по-високи цели

Васил Попов пред Sportal.bg: Тази година Миньор има по-високи цели

  • 26 авг 2025 | 20:20
  • 1799
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели със Сакалиев

ЦСКА се раздели със Сакалиев

  • 27 авг 2025 | 12:40
  • 26090
  • 22
Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

  • 27 авг 2025 | 10:13
  • 11855
  • 35
Съдия, наказан заради ЦСКА, отново ще ръководи мач на "червените"

Съдия, наказан заради ЦСКА, отново ще ръководи мач на "червените"

  • 27 авг 2025 | 12:48
  • 6264
  • 3
Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

  • 27 авг 2025 | 10:19
  • 8087
  • 37
Започнаха битките на ЕвроБаскет 2025

Започнаха битките на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 13:30
  • 1056
  • 0
Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

  • 27 авг 2025 | 08:02
  • 7678
  • 5