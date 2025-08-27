Балкан (Ботевград) обяви програмата за контролите си

Балкан (Ботевград) започна подготовка за предстоящия сезон в Sesame НБЛ и обяви програмата за планираните си контроли.

Към тима във вторник вечер се присъединиха трима американски баскетболисти - центърът Демонд Робинсън и гардовете Джамари Блекмън и Джак Пагенкопф, които вече тренират с новите си съотборници. Новото попълнение Кортни Александър II се очаква до края на седмицата.

Подготовката се води от старши треньора Васил Христов, помощника му Иван Коцев и кондиционния специалист Емануил Кетенлиев.

Първият контролен мач за Балкан ще се играе на 3 септември в София срещу израелския Апоел Тел Авив. След това, на 8 и 9 септември, в "Арена Ботевград" ще се проведе турнирът с участието на Апоел Тел Авив, австрийския Виена и унгарския Фалко.

Няколко дни по-късно предстои и турнир в Самоков, в който освен Балкан и Рилски спортист ще участват два чуждестранни състава.

Последната проверка на Балкан ще бъде в "Арена Ботевград" срещу гръцкия Родос.