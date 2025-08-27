Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Балкан (Ботевград) обяви програмата за контролите си

Балкан (Ботевград) обяви програмата за контролите си

  • 27 авг 2025 | 11:26
  • 262
  • 0
Балкан (Ботевград) обяви програмата за контролите си

Балкан (Ботевград) започна подготовка за предстоящия сезон в Sesame НБЛ и обяви програмата за планираните си контроли.

Към тима във вторник вечер се присъединиха трима американски баскетболисти - центърът Демонд Робинсън и гардовете Джамари Блекмън и Джак Пагенкопф, които вече тренират с новите си съотборници. Новото попълнение Кортни Александър II се очаква до края на седмицата.

Подготовката се води от старши треньора Васил Христов, помощника му Иван Коцев и кондиционния специалист Емануил Кетенлиев.

Първият контролен мач за Балкан ще се играе на 3 септември в София срещу израелския Апоел Тел Авив. След това, на 8 и 9 септември, в "Арена Ботевград" ще се проведе турнирът с участието на Апоел Тел Авив, австрийския Виена и унгарския Фалко.

Няколко дни по-късно предстои и турнир в Самоков, в който освен Балкан и Рилски спортист ще участват два чуждестранни състава.

Последната проверка на Балкан ще бъде в "Арена Ботевград" срещу гръцкия Родос.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Агенция Digital ID ще ръководи маркетинга на баскетболния отбор Апоел Тел Авив по време на участието му в Евролигата в София

Агенция Digital ID ще ръководи маркетинга на баскетболния отбор Апоел Тел Авив по време на участието му в Евролигата в София

  • 27 авг 2025 | 09:14
  • 560
  • 0
Александър Гавалюгов с гръмки думи след трансфера на Боби Младенов в Апоел Тел Авив

Александър Гавалюгов с гръмки думи след трансфера на Боби Младенов в Апоел Тел Авив

  • 27 авг 2025 | 08:00
  • 5334
  • 8
Изненадващи прогнози за ЕвроБаскет от Ботевград

Изненадващи прогнози за ЕвроБаскет от Ботевград

  • 27 авг 2025 | 07:36
  • 4504
  • 0
ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

  • 27 авг 2025 | 07:00
  • 6014
  • 4
Константин Паисиев пред Sportal.bg: Мястото на Миньор трябва да е минимум в шестицата

Константин Паисиев пред Sportal.bg: Мястото на Миньор трябва да е минимум в шестицата

  • 26 авг 2025 | 20:33
  • 1916
  • 0
Васил Попов пред Sportal.bg: Тази година Миньор има по-високи цели

Васил Попов пред Sportal.bg: Тази година Миньор има по-високи цели

  • 26 авг 2025 | 20:20
  • 1767
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

  • 27 авг 2025 | 10:13
  • 6026
  • 23
Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

  • 27 авг 2025 | 10:19
  • 4899
  • 22
ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

  • 27 авг 2025 | 07:00
  • 6014
  • 4
Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

  • 27 авг 2025 | 07:05
  • 5764
  • 5
Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

  • 27 авг 2025 | 08:02
  • 6210
  • 2
Ден 4 на US Open: Джокович открива програмата на “Артър Аш”, Алкарас ще играе в праймтайма

Ден 4 на US Open: Джокович открива програмата на “Артър Аш”, Алкарас ще играе в праймтайма

  • 27 авг 2025 | 10:50
  • 1810
  • 0