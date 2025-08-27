Балкан прибави нов американец към селекцията си

Отборът на Балкан Ботевград обяви привличането на американския баскетболист Кортни Александър II.

Александър II, който може да играе като тежко или като леко крило, е роден на 8 май 1997 година и е висок 202 сантиметра.

"Той впечатлява както с атлетични качества, така и с присъствие под коша. Играе основно на позиция 3/4", съобщиха от клуба.

През миналия сезон американецът е част от състава на финландския Кобрат, за който записва средно по 14.0 точки, 7.3 борби и 1.1 асистенция в 29 изиграни мача, а преди това играе и в германския втородивизионен Нюрнберг.

Александър II има и опит в българското първенство през сезон 2021/2022 с екипа на Ямбол, за които постига по 19.2 точки, 10.8 борби и 1 асистенция.

Той става четвъртото ново американско попълнение в тима след гардовете Джамари Блекмън и Джак Пагенкопф и центърът Демонд Робинсън. Другите нови в състава на ботевградчани са крилата Алекс Симеонов и Димитър Димитров.