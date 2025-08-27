Популярни
  3. NAVI с ужасен дебют в LEC

NAVI с ужасен дебют в LEC

  • 27 авг 2025 | 10:49
  • 69
  • 0
Дебютантът в тазгодишното издание на най-силния турнир по League of Legends за Европа, LEC - Natus Vincere - не успя да постигне нито една победа през сезона досега. Това стана ясно след загубата на украинската организация от GIANTX с 0:2.

Преди това отборът записа поражения още от Karmine Corp, Movistar KOI и Team Vitality. На челните две места в групите си завършиха MKOI, Kcorp, G2 Esports и Fnatic.

Сега тимовете под №3 и №4 ще играят мачове на огледален принцип, а впоследствие ще се изиграят и плейофите на турнира, за да стане ясно кой ще представя Стария континент на Worlds 2025.

