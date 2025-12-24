Astralis готви огромна изненада за новия сезон

Историята на Astralis в професионалния Counter-Strike ще остане винаги една от най-забележителните изобщо. Легендарната датска организация носи четири Мейджър отличия от периода 2018-2019 г.

След като вече почти десет години "звездите" са символ на успеха и се нареждат сред най-титулуваните отбори в световния CS, изглежда, от ръководството са решили, че е време за промени, които да върнат отбора на върха.

Очаква се Astralis, който винаги е избирал изцяло датски играчи, да премине към международен състав, с което да се включи към редицата грандове, взели същото решение.

Първият избор на датчаните може да се окаже Юстинас "jL" Лекавичус, който сам напусна Natus Vincere и в момента е на пейката на организацията, решила също преди време да сложи край на изцяло украинските си състави с цел да се подсили със състезатели от други народности.

Снимка: StarLadder