Без промени в най-богатата организация в света

  • 23 дек 2025 | 17:44
  • 334
  • 0
Собственикът на Team Falcons Мусад "Msdossary" Ал-Досари коментира многобройните слухове за промени в състава по Counter-Strike, насочени към саудитската организация.

На фона на активния период на трансфери в електронните спортове се появиха множество спекулации за потенциални промени в Counter-Strike 2 състава на Falcons. Това се случва след разочароващия край на сезона за отбора на PGL Budapest Major.

Въпреки това собственикът на Falcons, Мусад "Msdossary" Ал-Досари, се опита да сложи край на тези спекулации. В социалната мрежа X той заяви, че Falcons "няма намерение да сменя никого" и че организацията има пълно доверие в настоящия си състав.

