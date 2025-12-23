Без промени в най-богатата организация в света

Собственикът на Team Falcons Мусад "Msdossary" Ал-Досари коментира многобройните слухове за промени в състава по Counter-Strike, насочени към саудитската организация.

Абдул "degster" Гасанов вече е свободен агент

На фона на активния период на трансфери в електронните спортове се появиха множество спекулации за потенциални промени в Counter-Strike 2 състава на Falcons. Това се случва след разочароващия край на сезона за отбора на PGL Budapest Major.



Въпреки това собственикът на Falcons, Мусад "Msdossary" Ал-Досари, се опита да сложи край на тези спекулации. В социалната мрежа X той заяви, че Falcons "няма намерение да сменя никого" и че организацията има пълно доверие в настоящия си състав.